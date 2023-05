La Policía Nacional investiga el accidente de un menor tras caer de una atracción en la feria de Motril

La Policía Nacional ha abierto diligencias para esclarecer el suceso ocurrido la noche del pasado sábado en Motril, cuando un niño de 12 años, resultó herido de diferente consideración y tuvo que ser trasladado al Hospital Santa Ana tras salir disparado de una atracción de feria en uno de los movimientos que realizaba esta. La investigación que lleva a cabo la Policía Judicial intentará esclarecer lo sucedido, para lo cual en los próximos días deberán de personarse en las dependencias policiales los testigos y las personas relacionadas con el asunto.

Una de las cuestiones a aclarar es si las atracciones tenían el correspondiente permiso para poder realizar sus funciones, así como si poseían los requisitos necesarios como son el seguro y las inspecciones técnicas reglamentarias, según han informado a Granada Hoy fuentes policiales.

Uno de los dilemas que se tendrá que esclarecer es si tenían los correspondientes permisos, de forma escrita o de palabra, ya que según manifiestan desde el Sindicato de la Policía Local de Granada (SIPLG) los feriantes solo tendrían presuntamente una autorización verbal y no por escrito. Desde el sindicato explican que una vez personados en el lugar del suceso, los feriantes realizaron distintas gestiones telefónicas para que el propio Consistorio aclarase la situación y poder seguir con su trabajo, algo que no consiguieron. Motivo por el que se procedió a clausurar de forma temporal las atracciones, hasta aclarar lo sucedido.

Por su parte, el Ayuntamiento de Motril informó mediante un comunicado del cierre cautelar durante 48 horas de las atracciones tras el incidente, mientras se realizaban las investigaciones y comprobaciones oportunas, emplazando a este martes a una reunión con los técnicos para evaluar la nueva apertura de las atracciones.

Por motivos que aún se investigan, la noche del sábado la seguridad de uno de los columpios supuestamente falló, y el menor salió despedido unos diez metros en uno de los movimientos de la atracción. El menor se dio contra una valla que amortiguó el golpe y evitó que fuera contra la carretera de la circunvalación, cayendo finalmente al suelo. Según han informado fuentes sanitarias, el menor presentaba rotura de fémur, que precisó una intervención quirúrgica. Además de una fisura en la cadera y otras heridas de diferente consideración en la cara y en otras zonas del cuerpo. El joven ha sido dado de alta en la mañana de este martes ante la evolución positiva que presentaba, recomendándole pleno reposo durante los próximos días.

Por su parte, uno de los representantes de los feriantes indica a este periódico que la solicitud para la ubicación de los columpios en esa zona estaba solicitada desde febrero, recibiéndose autorización verbal para poder instalarse. Tras varias conversaciones con las distintas áreas implicadas y comprobar que no se avanzaba en las negociaciones, acudieron hasta el Ayuntamiento para tramitar los permisos. Según exponen los feriantes, consiguieron reunirse con un responsable municipal, que tras realizar diversas llamadas telefónicas les indicó que todo estaba solucionado, e inciden en que la propia asociación de feriantes inspeccionó con un perito la seguridad de las atracciones, y puntualizan que si no hubiesen contado con los permisos necesarios, no hubiera tenido sentido que les dejaran montar las atracciones en una parcela ubicada junto a la Jefatura de la Policía Local. Por lo que aseguran que todo podría tratarse a una falta de "coordinación" entre áreas municipales. Pidiéndoles tras el suceso que formalizasen la solicitud nuevamente por sede electrónica, y que esta misma noche podrían volver a abrir las instalaciones.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Motril para conocer su versión de los hechos, sin conseguir respuesta, remitiendo un comunicado en el que la alcaldesa, Luisa García Chamorro, informa que los técnicos municipales de las áreas responsables ya han dado luz verde a que se reabran las atracciones, a la vez que ha dejado claro que "se está inmerso en una investigación y por este motivo desde el Ayuntamiento de Motril no se puede dar más información sobre este aspecto que estásiendo objeto de la investigación en curso". En la mañana de este martes han mantenido una reunión la propia alcaldesa, los tenientes de alcalde, técnicos y concejales de las áreas responsables y representantesde la Asociación de Feriantes "donde se ha puesto de manifiesto la intención por parte del consistorio de reabrir las atracciones, una vez que se comprobara que todo estaba en orden, tal y como finalmente se ha hecho".