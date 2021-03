El Puerto de Motril se libra del embudo de barcos por el bloqueo en el Canal de Suez

Más de 230 barcos se encuentran anclados a la espera de poder transitar por el canal de Suez, que se encuentra bloqueado desde el martes por el súper portacontenedores Ever Given, mientras continúan este viernes por tercer día consecutivo los trabajos para tratar de desencallarlo. La situación ya está afectando al puerto de Algeciras y si continúa terminará también salpicando al de Barcelona. En cuanto al Puerto de Motril, según fuentes de la Autoridad Portuaria, el bloqueo en Suez no le afecta porque la mercancía de importación que llega a la Costa de Granada "no viaja por esa ruta".

La compañía Leth Agencies, que ofrece servicios logísticos en varios canales y estrechos del mundo, cifró en 237 los barcos que están actualmente parados, en el acceso norte del canal (en el mar Mediterráneo) y en el acceso sur (en el mar Rojo).

La mayoría de las embarcaciones, 107, se encuentran en la zona de Suez, donde el puerto está congestionado y han tenido que anclarse en el golfo situado entre el Egipto continental y la península del Sinaí, tal y como se puede ver en imágenes de satélite.

Por su parte, la Autoridad del Canal de Suez, que suspendió el jueves la navegación de forma temporal por la vía marítima, aseguró hoy que se están haciendo "todos los esfuerzos para la reflotación del buque" y destacó su deseo de "regularizar la navegación marítima mundial a través del canal a la mayor brevedad posible".

La autoridad gestora informó de que ha recibido una oferta de Estados Unidos para ayudar en las labores y que "aspira a colaborar con este país", aunque no detalló en que consistiría el apoyo estadounidense.

Tanto la empresa japonesa Shoei Kisen, propietaria del barco, como la multinacional Bernhard Schulte Shipmanagement, gestora de la mercancía, están colaborando en las tareas para tratar de mover el Ever Given.

El portacontenedores de la empresa taiwanesa Evergreen y bandera panameña tiene 400 metros de longitud y capacidad para 224.000 toneladas, y se quedó atravesado debido a los fuertes vientos en medio de una tormenta de arena que azotó esta semana Egipto y que dificultaba la visibilidad.

Las autoridades egipcias no han desvelado cuántos barcos se han visto afectados por el bloqueo del canal, por el que en 2020 transitaron 18.829 naves y por el que pasa más del 10 % del comercio marítimo mundial