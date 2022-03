Reclaman soluciones para terminar con los apagones en el alumbrado público de Motril

Desde hace varios meses distintos barrios de Motril están sufriendo apagones intermitentes en el alumbrado público, una situación que para el PSOE motrileño ha creado una "sensación de peligro innecesario" para los vecinos del municipio.

Situación por la que reclaman al Ayuntamiento de Motril a que realice un plan municipal de mantenimiento que ponga fin a los apagones que se están produciendo en calles y plazas del municipio. El concejal socialista Gregorio Morales ha preguntado a la alcaldesa por qué están apagadas tantísimas farolas en la ciudad, situación que han denunciado vecinos y comerciantes, preocupados por su seguridad.

"La iluminación pública no funciona bien desde hace bastantes meses. No hay un solo barrio de Motril en el que no haya problemas. Y con ello se ha creado una sensación de peligro innecesaria pues cualquier avería tarda muy poco tiempo en repararse", ha indicado Morales.

En este sentido, ha evidenciado que hay calles como Fray Vicente Pinilla, junto al Barranco del Diente, con tramos totalmente a oscuras desde hace casi un año, con el consiguiente riesgo para vecinos y vecinas. "No hay luz en los barrios de Motril y la alcaldesa no responde a las llamadas de atención de la ciudadanía", ha argumentado.

"Esperamos que después de evidenciar esta carencia en el servicio de alumbrado público, la alcaldesa reaccione y ordene que se elabore un plan para su reparación", ha señalado Morales, que ha terminado reprochado a Luisa García Chamorro que "no se preocupe por los problemas reales de la gente".