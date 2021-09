Sindicatos denuncian un fallo técnico que deja inactivos los juzgados de Motril varios días

El sindicato de CCOO denuncia que los Juzgados de Motril han estado inactivos durante tres días debido a un problema informático, dejando las instalaciones judiciales sin acceso a internet, lo que ha provocado que no se puedan celebrar vistas orales o el reparto de demandas, entre otras actividades.

Un problema que ha mantenido "paralizada" la actividad normal de estas instalaciones judiciales, pese a las continuas quejas de sus trabajadores, debido a la rotura del servidor informático.

Situación que "ha comenzado a producir un atasco de trabajo ordinario que normalmente se lleva a cabo en este Partido Judicial", señala el delegado sindical de CCOO de la Administración de Justicia de Granada, Francisco Vílchez, quien denuncia que desde la Consejería de Justicia de Andalucía "no se invierte lo suficiente en medios técnicos, materiales ni personales".

El delegado sindical explica que esta situación está produciendo que el servicio público se pueda convertir en "uno de los que peor percepción tiene la ciudadanía cuando ocurren este tipo de cosas", e incide en que "más aún", cuando coincide con el inicio del Año Judicial.

Este problema en los Juzgados de Motril supone el retraso en diversos procesos al no poder celebrarse vistas orales, videoconferencias con otros juzgados del territorio nacional, además de provocar que el Juzgado de Guardia no pueda desempeñar su trabajo con normalidad, que el servicio de reparto de demandas y escritos del Decanto no pueda incorporar y remitir a los distintos juzgados el trabajo diario, además de que la Fiscalía no pueda desempeñarse con normalidad.

Según indican fuentes sindicales, a primera hora de la tarde de hoy estaba previsto la instalación de un servidor provisional para que los trabajadores del Palacio de Justicia de Motril retomen su actividad normal, a la espera de que en los próximos días llegue una pieza necesaria para arreglar el servidor averiado.

En este sentido, Vílchez incide en la necesidad de una mayor dotación de recursos para desempeñar esta labor pública, al tratarse de "un servicio fundamental para la ciudadanía, que no puede ver el retraso de sus trámites por un simple fallo informático".