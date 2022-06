De Suiza a Granada: el viaje de ida y vuelta de tres granadinos expresamente para votar

Poco importa los cerca de 2.000 kilómetros que hay de distancia entre Suiza y Granada, o las cerca de 20 horas por delante si el trayecto se hace en coche, tres granadinos han emprendido dicha odisea para no perder la oportunidad de votar en las elecciones andaluzas. Una escapada rápida de apenas un día para ver a la familia, ejercer su derecho al voto, darse un chapuzón rápido en la playa de La Herradura y volver nuevamente a Suiza para seguir trabajando.

Antonio Zamora es de Otívar, aunque está empadronado en Lentegí, lleva unos cuatro meses viviendo y trabajando en San Gallen (Suiza) junto a otros dos compañeros de la Costa de Granada, y no quería perderse participar en los comicios andaluces, fueron a solicitar el voto en el Consulado de España, pero "cuando vienes a trabajar solo piensas en eso, no estábamos inscritos", por lo que se plantearon solicitar el voto por correo. "Nos pusimos a ver los trámites necesarios para solicitar el voto por correo, íbamos ajustados de tiempo y nos daba miedo que no llegase a tiempo y no pudiésemos votar, así que lo hablamos y decidimos venir directamente a votar".

Estos tres amigos trabajan en el sector de la construcción, por lo que han tenido que pedirse unos días, "día que no trabajas, día que no cobras", se han comprado un billete de avión de ida y vuelta –en el caso de dos de ellos- y se han plantado en Almuñécar. Cada voto cuenta y "si luego quieres protestar por lo que ocurre en tu país, primero hay que votar", explica Zamora mientras enseña su billete de avión de llegada este sábado y con vuelta el domingo por la tarde. "Nuestro otro compañero llegará por la noche, no le gusta viajar en avión, así que decidió venirse en coche, tiene que conducir unas 20 horas hasta llegar. Él es de Otívar pero está empadronado con su pareja en Albox (Almería). En un principio nos ibamos a venir los tres en coche, pero es mucho tiempo de viaje y queríamos aprovechar para tener más tiempo con la familia y no tener que pedir un día más en el trabajo".

El otiveño cuenta que se siente feliz de estar en casa, "nada más pisar tierra y escuchar a todo el mundo hablando español, ya te sientes de otra manera". Explica que tuvo que irse en busca de nuevas oportunidades por la falta de trabajo, "siempre he sido autónomo, llega un momento que estás agobiado de impuestos y no tienes la seguridad que tendrías que tener". En ese momento, un amigo que se encuentra en Suiza desde hace algunos años le cuenta que allí hay oportunidades laborales y "se gana bien", por lo que no se lo piensa y en enero se traslada.

"Te planteas muchas cosas, como por ejemplo porqué en España no puede haber una tasa de desempleo del 4% como en Suiza, la casa se echa de menos, pero ves las grandes diferencias con otros países, como el sistema de trabajo, la educación o la limpieza, y aunque trabajar aquí es duro, lo pagan bien. Hace falta un cambio y tras ver las distintas opciones políticas que hay ahora mismo y coincidir que más o menos teníamos la misma idea, decidimos venir a votar", relata.

Y tras votar, se darán un baño en la playa y vuelta al avión para estar el lunes a las 5 de la mañana trabajando. "Allí se ganan unos 300 francos suizos la jornada, no podemos perder más tiempo, nos hemos tenido que pedir el sábado libre, porque aquí el fin de semana se paga mejor, y hemos pagado sobre unos 300 euros por los billetes de avión, aquí día que no trabajas, día que no cobras", señala Zamora, quien asegura que no quiere ni pensar el dinero que le va a costar estas elecciones andaluzas.

Por otra parte, explica que el compañero que viaja en coche si se quedará un día más por Almuñécar, "él llegará el sábado tarde y después de unas 20 horas de viaje, tendrá que descansar un poco, por eso se irá el lunes, pero aquí no se puede perder el tiempo".

El tiempo es oro, y en este caso también escaso, por lo que Antonio se despide asegurando que en cuanto lleguen de nuevo a Suiza irán al Consulado para inscribirse. "La previsión es estar aquí todavía un tiempo, así que algunas elecciones nos pillarán por aquí todavía, pero ya lo arreglaremos todo para que en las próximas podamos votar tranquilamente desde el Consulado".