Vecinos de Torrenueva Costa declaran la guerra a los ruidos

Algo más de un centenar de vecinos han reclamado al Ayuntamiento de Torrenueva Costa que se diversifiquen los espacios en los que se realizan los espectáculos culturales por distintos puntos del municipio y no se realicen de forma exclusiva en el patio del colegio Pío XII, para evitar así la concentración de ruidos en una sola zona del municipio.

Una situación que aseguran sufrir cada año con la llegada de la época estival y que, se ha acrecentado con la gran cantidad de actividades culturales programadas durante este verano.

En el escrito, presentado por los vecinos en el Ayuntamiento de Torrenueva Costa, solicitan que se repartan las localizaciones para la celebración de los mismos. Que se respeten las horarios de descanso y al menos, dos fines de semana al mes estén libres de eventos en la zona de la urbanización de Acapulco.

Una portavoz de los vecinos señala a Granada Hoy que no se trata de un problema que afecte solo a un bloque de viviendas, ya que vecinos de otras urbanizaciones colindantes han mostrado también su descontento ante los "fuertes ruidos que hay que aguantar casi a diario".

Además, explica que el problema no radica en la celebración de los espectáculos, ya que comprenden que en verano la gente tenga ganas de divertirse y pasárselo bien, "pero que deberían de realizarse dentro del horario estipulado y de esa manera se respetarían las horas de sueño, de esa forma no diríamos nada”.

Aseguran cuatro vecinos en representación del resto que, cuando hay conciertos, tienen que soportar largas pruebas de sonido, y tras las actuaciones, el desmontaje del escenario, suele producirse a altas horas de la noche, con música muy alta y martillazos. Como ejemplo apuntan que "la otra noche nos levantamos sobresaltados porque el perro no dejaba de ladrar por el ruido que había en la calle, eran las cuatro de la mañana y estaban a martillazos desmontando el escenario como si fueran las cinco de la tarde".

Una de las vecinas, de profesión sanitaria, apunta que se trata de una situación desesperante, "tengo un problema grave de salud y venimos mínimo, durante todo el año, una vez al mes a descansar a nuestro piso de Acapulco pero en verano es imposible, tenemos que tomar ansiolíticos y nos vemos en la tesitura de no saber si denunciar o vender el piso".

Otra de las afectadas, indica que aprovecha el tiempo que dura la feria del municipio para irse de viaje y desconectar, ya que entiende que se tienen que celebrar fiestas, pero añade que no puede irse "de vacaciones todo el verano" para poder dormir sin ruidos, por lo que pide que se atienda a las demandas de los vecinos y no se mire para otro lado.

Dicen que han intentado hablar con el ayuntamiento ya que ellos no quieren que los actos no se celebren, que la única pretensión es que no sean "exclusivos" para los vecinos que viven en Acapulco, por lo que esperan que desde el consistorio torreño se tome alguna determinación para solucionar el tema.