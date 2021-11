Vox denuncia que los trabajadores del servicio de limpieza de Motril llevan tres años usando su ropa personal para trabajar

Vox ha instado al Ayuntamiento de Motril a que soluciones y dote de nuevo vestuario a los trabajadores del servicio de limpieza de la ciudad que llevan tres años haciendo uso de su indumentaria personal para trabajar, incumpliendo la nueva normativa que exige EPIs, con el consiguiente riesgo para ellos, ante la imposibilidad del Consistorio de aprobar un contrato para la compra del vestuario.

Según han señalado desde la formación, esta no es la primera vez que le requieren a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, que solvente la situación, ya que en 2019 se trasladó el malestar de los trabajadores y la contestación fue que "no se contemplaba el gasto al no haber presupuestos, dejando el balón sobre el tejado del anterior gobierno". Posteriormente, en 2020 , "la excusa trasladada al ruego de VOX fue culpar al interventor, comunicando que este no daba el visto bueno al contrato para la compra de vestuario, consultado el interventor la respuesta fue contundente: Al área de intervención no se ha trasladado nada en ese sentido".

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel López, ha señalado que el principal problema de la falta de vestuario y hacer uso del vestuario personal es que puede poner en riesgo a los trabajadores ya que no cumple con la normativa que se le exige a los EPIS de los trabajadores del servicio de limpieza.

"Un año más, son nuestros trabajadores los que corren el riesgo de sufrir un accidente, al no contar con la ropa de alta visibilidad de invierno, ante la falta de capacidad de gestión del equipo de gobierno", ha indicado.

Por último, López ha comunicado que "no solo es el servicio de limpieza el que está en esta situación, la Policía Local, Mantenimiento, Bomberos, es decir todas las áreas que requieren de vestuario, una vez más se vuelve a demostrar la incapacidad de gestionar el día a día del Ayuntamiento por parte del equipo de gobierno, les requerimos que solventen esta situación con la mayor urgencia posible".