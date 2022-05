Los andalucistas achacan la renuncia de la alcaldesa de Almuñécar a los pronósticos de "malos resultados electorales" del próximo año

Convergencia Andaluza asegura que el Partido Popular ha obligado a la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, a renunciar a la alcaldía sexitana a consecuencia de "unas encuestas electorales que pronostican una auténtica debacle del PP en las municipales del próximo año".

Una afirmación que, para el portavoz de CA, Juan Carlos Benavides, no es más que el resultado del balance "demoledor" de 11 más 4 años del gobierno realizado por la actual alcaldesa, en el que "Almuñécar y La Herradura han perdido el dinamismo y el empuje que siempre nos habían caracterizado y hoy estamos en franco retroceso".

Uno a uno, Benavides ha desgranado los problemas que el municipio sufre debido a que "se han limitado a mal administrar el día a día, carentes de rumbo y de un proyecto de ciudad". En este sentido, señala que "tras denunciar que pagábamos muchos impuestos, lo primero que hicieron fue subir la presión fiscal un 30%".

Para el portavoz andalucista uno de los pilares fundamentales en los que no han sabido liderar es en la necesidad de encontrar una solución definitiva para la falta de agua del campo sexitano y el peligro de salinización del acuífero de río Verde. "Ha sido incapaz de impulsar la recarga del acuífero a través de la tubería submarina, la reutilización de las aguas de la depuradora dentro del propio cauce del río y las canalizaciones de Béznar-Rules".

Al hilo de las canalizaciones, Benavides acusa tanto al PP como al PSOE de utilizarlas como arma arrojadiza. "Han transcurrido dos décadas y las canalizaciones ni están, ni se le esperan. Para el proyecto que a nosotros nos afecta sigue sin haber ni un solo euro en los presupuestos, el hecho de que se hayan encargado la redacción del proyecto no supone nada en absoluto, tenemos la experiencia con la presa de Otívar, el proyecto está totalmente terminado y guardado en un cajón desde hace 40 años por falta de financiación".

Inversiones

En relación a las inversiones del municipio, Benavides critica que debido a una mala gestión, se han perdido inversiones estratégicas como hoteles de lujo, campo de golf, o un centro lúdico comercial. Algo que, según asegura, "habría permitido superar la estacionalidad y avanzar hacia un turismo de mayor poder adquisitivo".

Una pérdida de inversión pública a la que se le ha sumado un "desmesurado aumento" del gasto de personal, que "superan el millón de euros mensuales".

El andalucista lamenta que las obras del mercado municipal supondrán una deuda superior a los 10 millones de euros, y denuncia que, tras el pacto de Urbanismo alcanzado con IU, se está desaprovechando la oportunidad que abre la nueva Ley del Suelo de Andalucía.

Por otra parte, y tras las declaraciones del teniente de alcalde de La Herradura, Juan José Ruiz Joya, en las que aseguraba que estaba dispuesto a dar el paso a la alcaldía, después de conocerse que la actual alcaldesa, Trinidad Herrera, optaba al Parlamento Andaluz, indica que "los ciudadanos no han podido votarlo, ya que no iba de cabeza de lista del Partido Popular". No obstante, concluye, "Ruiz Joya ha sido parte sustancial del Gobierno que tenemos en este municipio desde hace 11 años"