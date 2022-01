Luis Rubiales, Melchor en Motril: "La cara de los niños es la satisfacción mayor que me llevo"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no paró en ningún momento de hacerse fotos con los cientos de niños que se acercaron a verlo a Motril, siempre con una sonrisa en la boca y con un gesto de complicidad hacía ellos que lo miraban sorprendidos al contemplar que estaban cerca del Rey Melchor, unos gestos que se repitieron durante todo el recorrido de la Cabalgata.

Durante unas horas Rubiales representó por la calles de su ciudad al Rey Melchor, algo que aseguró que le había hecho muy feliz ya que "soy muy de los Reyes Magos", por ello se sentía "muy emocionado" por el momento que había tenido oportunidad de vivir y además de acompañado por una de sus hijas, así como de otros familiares. "Es algo que desde niño he soñado y hoy he podido cumplir" por ello "estoy muy agradecido al gesto que ha tenido conmigo Motril".

El presidente de la Española de Fútbol, con una sonrisa de implicación con el día que estaba viviendo, indicó a Granada Hoy que sentía una mezcla entre "nostalgia, ilusión, responsabilidad, honor, ya que siempre me he sentido muy motrileño y pienso que lo que Motril me está dando es mucho más de lo que yo puedo darle".

De los momentos vivídos destacó que "la cara de felicidad de los niños es la mayor satisfacción que me llevo en este día tan especial", y añadió que "son momentos para creer y todos tenemos la ilusión en una magia que es capaz de impulsar a los Reyes Magos para que estén en todos lados y hagan que se cumplan los deseos que tenemos". Y entre risas aseguró que los niños les han pedido muchas cosas para esta noche, pero sobre todo salud.

Luis Rubiales no se olvidó del cargo que representa en la Federación Española, por ello dijo que "es un año de mundial, en el que tenemos muchas ilusiones, y vamos a intentar plantar batalla para hacerlo lo mejor posible".

De igual forma auguró que va a ser "también un buen año para el fútbol femenino" y que pretenden seguir potenciando el fútbol aficionado, destacando que en la Copa del Rey se cuenta con más de un centenar de equipos de diferentes categorías que tienen la oportunidad de enfrentarse a los de primera división, lo que resulta un aliciente y estímulo para las categorías inferiores.

Además, de cara al 2022, Rubiales pidió "éxito, salud y todo lo mejor" para todos los deportistas españoles .