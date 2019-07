Los chiringuitos reivindican la 'marca' Costa Tropical para hacer frente a las polémicas de la zona

La Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical reivindicó ayer las bellezas de la Costa Tropical y su atractivo turístico a raíz de las "portadas negativas" protagonizadas por diferentes problemas sufridos desde el comienzo de la temporada estival en sus diferentes playas, algo que según la asociación no merecen ni las orillas ni sus comercios.

El retraso en el reparto de las áreas municipales por las sucesivas elecciones, los destrozos causados por los temporales y el último conflicto surgido por el aparcamiento en playa de Poniente de Motril "han hecho bastante daño a nuestros negocios y nuestra imagen turística", algo que ya se repite con "excesiva frecuencia", indicaron desde la Asociación de Chiringuitos granadina.

"Las playas de la Costa Tropical son muy bonitas y están en muy buenas condiciones, igual o mejor que lo están las del resto de Andalucía o Levante. Es cierto que no tenemos arena fina dorada. La arena de nuestras playas es oscura y de piedra rodada, así ha sido siempre y así nos gusta y gusta a quienes nos visitan, si no, no repetirían año tras año", afirmó el presidente del colectivo empresarial, Francisco Trujillo.

La asociación agradeció a los concejales de playas de todos los municipios por trabajar en los momentos difíciles que vive la Costa Tropical

Desde la asociación quisieron agradecer la labor de todos los concejales de las áreas de Playas de los distintos Ayuntamientos de la costa, "porque ante los problemas ellos han sido los que han cogido el toro por los cuernos y han afrontado su labor con máxima celeridad, responsabilidad y buen criterio por el momento".

Además, han destacado el esfuerzo de Daniel Barbero, liderando la puesta a punto de las playas de Almuñécar y La Herradura, José Lemos al afrontar el problema de aparcamientos en la playa de Motril y su eficacia buscando terrenos privados para habilitar plazas de aparcamiento, o Gabriel Alonso, por su labor por mantener unas playas de Salobreña a salvo de residuos, colillas y plásticos .

También agradeció a Conchi Abarca, Plácido Lara y Toñi Antequera, por sus trabajos por mejorar los servicios de las playas de Calahonda – Carchuna, Torrenueva Costa y Rijana en Castell de Ferro, reconocidas con las Banderas Azules de calidad turística y medioambiental.