La costa de Granada, lista para recibir a un mes de agosto con gran afluencia de turistas

La costa de Granada vivió un fin de semana espectacular, con temperaturas que oscilaban entre los 23 y los 29 grados, algo que motivó que la práctica totalidad de sus playas colgaran el cartel de completas.

Desde primera hora de la mañana ya se pudo ver a los más madrugadores acercarse hasta la playa para conseguir un lugar lo más cerca posible de la orilla para pasar el día con la familia. Niños jugando con las palas de tenis en la orilla o buceando por si encontraban a la ya famosa medusa gigante, que según dicen se dejó ver hace unos días por la playa del Cañón de Torrenueva Costa.

Otros sin embargo, madrugaban, pero no para conseguir sitio en la orilla, como José Carlos Bermúdez, un vecino de Andújar que llegó a primera hora de la mañana a Motril con la familia para pasar el día en la playa y encontrar aparcamiento. "Ya bajamos la semana pasada y después de hora y media dando vueltas por Playa Granada sin encontrar aparcamiento, dije que esta vez no nos iba a pasar lo mismo". Y añadía que "ya no se mueve el coche hasta que nos vayamos de vuelta a casa".

Lo cierto es que los más rezagados tuvieron problemas para encontrar una plaza de aparcamiento en la jornada del domingo en la zona de Playa Granada, donde no cabía ni un alfiler, pese a que a primera hora de la tarde se empezó a levantar viento y la bandera verde y la calma chicha del mar dio paso a la bandera amarilla para diversión de algunos bañistas, que aprovecharon para jugar con las olas.

Ha sido un fin de semana que ha colgado el cartel de completo entre el sector hotelero del litoral granadino y que hace pensar que el mes de agosto puede ser bastante bueno.

El presidente de la asociación de hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías, señaló a Granada Hoy que durante la primera quincena de julio la ocupación rondó el 75%, con fines de semana de llenos técnicos, un 35% más que en el mismo periodo del año anterior y en la segunda quincena a "un 70% pero con reservas de ultimísima hora" y llenos técnicos los fines de semana.

Además recordó que el turismo que tiene la zona es preferentemente de carácter nacional, al alcanzar el 95% de los visitantes, con una estancia media de ocho días y en el que destacan las familias con uno o dos hijos, que buscan una experiencia vacacional pensada en los más pequeños.

Pero no en todas las playas del litoral se pudo disfrutar de un fin de semana en el mar. El viernes, el alcalde del Ayuntamiento de Polopos-La Mamola emitió un Bando Municipal prohibiendo temporalmente el baño en la playa de Castillo de Baños por la elevada concentración de la bacteria escherichia coli.

En el documento señalaron que los inspectores del Distrito Sanitario Sur, de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Salud y Familias habían notificado al consistorio que tras las pruebas que realizan rutinariamente en las distintas aguas de baño del litoral granadino, en la semana del 12 al 18 de julio se había encontrado una concentración de la bacteria superior a la permitida.

Fue el motivo por el que durante todo el fin de semana ondeó la bandera roja en la playa de Castillo de Baños, prohibiendo su baño hasta que localicen el foco causante de esta anomalía y se puedan realizar las tareas necesarias para restablecer la calidad del agua.

Aunque algunos vecinos apuntaron a este periódico que, pese a la prohibición, fueron muchos los bañistas que utilizaron la ribera para refrescarse en algún momento de la jornada del fin de semana por desconocimiento del cierre de la playa.