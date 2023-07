El exconcejal de Vox en Motril señala una "guerra interna" como causante de la nulidad de papeletas en las municipales

El conflicto generado en Motril tras la nulidad de algo más de 900 papeletas de Vox en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo tras detectarse un error en las papeletas da un paso más tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de declarar "inadmisible" el recurso presentado por el candidato de la formación contra la decisión de la Junta Electoral. Miguel Ángel López, exconcejal de Vox en Motril y candidato de la formación en los pasados comicios, asegura que tomará medidas legales contra la formación tras una "guerra interna" y la "indefensión" que él ha sentida por parte del partido a nivel nacional, para esclarecer lo ocurrido y que paguen los responsables de haber dejado a este grupo sin representación en el Ayuntamiento de Motril.

Una situación que ha provocado que los dos primeros en la lista del partido en las pasadas municipales por Motril, tanto López como Sabina Aijón Ligero, se hayan dado de baja en la militancia del partido.

López indica que el pasado 16 de diciembre nombran al actual vicesecretario de la organización provincial, José Manuel Pérez Padial, "este señor lo primero que hace es llamarme por teléfono para decirme que me cesan de todos mis cargos, evidentemente hay un choque interno porque esto no es entendible, no se te puede cesar de los cargos institucionales puesto que te designa Madrid y eres un cargo electo".

En ese momento, según añade, "empiezan con una guerra interna en la que se me hace una serie de desprestigios dentro de la formación y que llevo con total discreción sin darle publicidad ni nada y trabajando. Trabajamos como si fuese una empresa privada, a quien tengo que rendirle cuentas es a Madrid, al área intermunicipal. El Comité Ejecutivo Provincial actual y Pérez Padial, que va como candidato número uno al Senado por la provincia de Granada, se autonombran entre ellos y mandan una lista para concurrir a las elecciones municipales, pero tras el trabajo realizado durante estos cuatro años tanto en la Mancomunidad de Municipios como en el Ayuntamiento de Motril, el Comité Ejecutivo Nacional decide que sea yo el candidato".

Una decisión que "genera una serie de consecuencias". López resalta que una de ellas es que no se le notifica "ni en tiempo ni forma las decisiones de la Junta Electoral, no hay interlocución, durante la campaña no se realiza ningún acto público, los carteles llegaron tarde, los programas llegaron tarde y mal, entre otras cuestiones". Pese a ello, "conseguimos unos buenos resultados" que supone unos 2.100 votos para la formación. "Para mala suerte, alguien decide que tenemos que hacer un mailing con las papeletas en las casas de los ciudadanos", algo que ha denunciado en varias ocasiones, ya que muchas de esas papeletas contenían errores.

"Nuestro representante ante la Junta Electoral de Zona es Pérez Padial, y de pronto dicen que no reclaman, que no van a hacer ninguna alegación y yo me entero por la prensa", lamenta el exconcejal de Vox en Motril, que asegura que tras consultar esta decisión le contesta a través de un Whatsapp que "la orden de Madrid es que no se va a recurrir y yo intento defender los 2.000 votos de las personas que han confiado en nosotros. Desgraciadamente, como me entero tarde y por la prensa, el recurso se presenta fuera de plazo y el TSJA no lo admite". Al hilo, resalta que el partido, que al principio no presenta recurso ni le da información, "presenta alegaciones y se adhiere a mi recurso, no sé si por lavar su imagen de cara a las elecciones del próximo 23 de julio, pero es algo incomprensible como desatiende a 2.100 personas de Motril que han confiado en la formación".

Tras darse de baja del partido, considerar que se han permitido una serie de negligencias y que se ha jugado con la confianza de más de 2.000 personas, avanza que continuará peleando hasta el fondo y recurrirá en los tribunales la decisión. "Un matiz muy importante es que este Comité Ejecutivo provincial que preside nuestro parlamentario andaluz, Ricardo Olea, era anteriormente el vicepresidente del Comité Ejecutivo provincial que encabezaba Manuel Martínez que, recientemente se ha notificado que hicieron trampas en las primarias y han sido condenados".

Unas declaraciones que, incide, preferiría no haber tenido que hacer. "Es un partido que quiere ser ejemplar y se jacta de decir públicamente que defiende a los españoles, que pretende y aspira a gestionar ministerios no puede ser que lo más básico e importante lo haga mal. Sin el voto no llegarán nunca a nada, y no se entiende que no defiendan a las 2.000 personas que confiaron en ti y aún menos darles las explicaciones oportunas a quienes han sido tus representantes los últimos cuatro años".

Por otro lado, asegura que no recurrirá al Constitucional la decisión del TSJA de no aceptar su recurso ya que "si el recurso presentado ya estaba fuera de plazo, no cabe recurso de amparo al Constitucional", y ha procedido a darse de baja del partido, al que ha representado durante los últimos cuatro años, igual que ha hecho la número dos del partido en las pasadas municipales, Sabina Aijón Ligero.