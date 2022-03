La falta de materiales por la huelga del transporte afecta a varias grandes obras de la Costa de Granada

Tras dieciséis días desde el inicio del paro indefinido del transporte por carretera, no hay prácticamente ni un sector que no se haya visto afectado, en mayor o menor medida, por la falta de suministros. El desabastecimiento puntual no es sólo cosa de tiendas y supermercados y eso es algo que los distintos ayuntamientos que se encuentran realizando obras en sus municipios saben de buena tinta. Una falta de suministros que ha afectado directamente tanto a las obras de la Ronda Sur de Motril, la gran arteria de la circunvalación que permitirá rodear al municipio sin necesidad de meterse en sus calles, así como a la remodelación integral del paseo marítimo de Carchuna-Calahonda.

Unas obras que han tenido que paralizarse o centrarse momentáneamente en otras fases del proyecto debido a la falta de algunos materiales indispensables para su realización. La presidenta de la Entidad Autónoma de Carchuna-Calahonda, Concepción Abarca, explica que actualmente las obras de remodelación del paseo marítimo se encuentran paralizadas. La huelga del transporte ha hecho mella en este rincón de la Costa Tropical y los materiales necesarios para continuar, no llegan. Abarca señala que el transporte ha estado prácticamente paralizado y, en consecuencia, las obras también.

De hecho, actualmente la actuación prevista sobre una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados en primera línea de playa se encuentra al descubierto. Una hilera de vayas amarillas y cinta rojiblanca delimita el acceso de unas aceras a medio hacer, y apenas dos operarios se encuentran en el recinto realizando lo poco que pueden avanzar hasta la llegada del nuevo material. Algo que dificulta que se puedan cumplir los plazos marcados en un principio, ya que estaba previsto que se terminase para el inicio de la Semana Santa.

Por su parte, el teniente de alcalde de Obras Públicas del Ayuntamiento de Motril, Nicolás Navarro, asegura a Granada Hoy que en el caso de la Ronda Sur ha afectado en menor medida y no repercutirá directamente en los plazos de ejecución. "No se ha paralizado por completo, se ha sufrido una ralentización durante estas dos semanas, pero hoy ya están los operarios trabajando".

Navarro indica que "la semana pasada si se vio resentida la obra, pero no paralizada, se encuentran en una fase en la que se ha terminado prácticamente de echar la zahorra –material que se utiliza en las obras de carreteras y caminos como capa firme- por lo que se iba a empezar a colocar bordillos, y eso se había retrasado". Aunque incide en que no ha sido una paralización del trabajo por completo ya que, "se estaba trabajando en los estribos del pequeño puente que va instalado por encima de la Rambla de los Álamos".

"Ese tipo de retraso de materiales son casos puntuales que se absorben en los tiempos de ejecución de las obras, después se ponen mecanismos de compensación echando más horas o utilizando a más gente en el trabajo para compensarlo, al ser algo puntual no tiene que repercutir directamente en el tiempo de ejecución", añade.

La Ronda Sur de Motril será un gran anillo de comunicación y movilidad de 700 metros de longitud que contará con dos carriles en cada sentido, y con amplias zonas peatonales y carril bici, que delimitará con una zona de expansión urbana.