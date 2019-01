Los policías denuncian que Cruz Roja atiende a los inmigrantes sin médico

La patera número siete de 2019 ha supuesto llegar a un total de 296 inmigrantes llegados en los últimos días. Los seis agentes que trabajaban esa mañana tuvieron que repartirse entre la custodia de 40 inmigrantes que hay en el campamento y los ciento cincuentena y nueve inmigrantes que hay en el CATE, procedentes de las pateras número dos, tres y cuatro, entre los que llegaron 21 menas (menores no acompañados), que hubo que llevar Granada para repartirlos entre los centros de menores.

"Así que nuevamente no hubo efectivos a disposición de la Sala 091 y tampoco hubo agentes para efectuar los traslados de detenidos a los juzgados".

En el campamento falta media valla perimetral y son continuas la caídas de corriente eléctrica

Es la última denuncia del Sindicato de la Policía Nacional Jupol, que señala que las condiciones en que prestan su servicio los Policías de Motril "no son las más idóneas, ni seguras, ni salubres". "En el campamento falta media valla perimetral, son continuas la caídas de corriente eléctrica, la calefacción de uno de los módulos no funciona y los agentes tienen que hacer labores que se consideran cuanto mínimo, de personal de mantenimiento y limpieza, no de seguridad", denuncian.

En cuanto al CATE, señalan que nuevamente la ocupación está "siendo desbordada" por lo que vuelven a fallar las condiciones de salubridad. "No da tiempo a desinfectar ni a limpiar entre patera y patera, los pasillos se vuelven a llenar de agua, con el consiguiente peligro de resbalo de los agentes y aumento de riesgo de enfermedades infecto-contagiosas, y riesgo también de los internos", afirman desde Jupol.

En este contexto, los policías también denuncian que Cruz Roja sigue "atendiendo sin médico" y además "últimamente no toman ni la temperatura a los internos cuando llegan", por lo que no se puede determinar la salud con la que cuentan los inmigrantes, "con el consecuente riesgo de contagio de enfermedades que tiene para los agentes y para los internos mismos".

Los policías denuncian que últimamente no se toma ni la temperatura a los internos cuando llegan

En cuanto a los menas que llegan a Motril, Jupol considera que hay que los agentes también se "encuentran desbordados". "Cuatro agentes no pueden recepcionar una patera de 130 inmigrantes y hacerse cargo del traslado a hospital de menores para la realización de pruebas óseas y para trasladarlos a los Centros de Menores de Granada, por lo que en muchos casos esos servicios no se están realizando, o se están realizando tarde".

Y con todos los días de fiesta que ha habido en Navidad, la basura generada en el CATE "se ha ido acumulando a montones" junto a los contenedores de recogidade basura y son "cientos las bolsas de basura y ropas y chalecos húmedos acumulados junto alas puertas del CATE", lo que significa que "las condiciones de salubridad para agentes e internos, son pésimas"."Desde Jupol reiteramos la necesaria mejora en el protocolo de actuación en la recepción de pateras, así como de incrementar el número de efectivos en estas plantillas dado que se está descuidando por parte de todas las instituciones implicadas, una de las funciones por las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han creado, que es la de velar por la protección y la seguridad de las libertades y derechos constitucionales, los cuales son imposibles de cumplirsi no hay policías en la calle".