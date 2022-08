Una protesta silenciosa por tierra y agua pide la limitación de las motos de agua en la Costa

Algo más de un centenar de veraneantes y vecinos de La Herradura se han manifestado para exigir una serie de medidas que devuelvan la tranquilidad a las aguas de la costa de Granada. Llevan varios años reivindicando la necesidad de regular el uso de las motos de agua, y ya no pueden más, la situación de malestar ha ido en aumento a la par que estas se iban incrementando en número en todos los rincones del litoral.

Recogida de firmas, quedadas espontáneas y silenciosas, marchas por tierra y agua, además de informando a los turistas a pie de playa de del movimiento que lideran para luchar por una costa tranquila. La asociación Amigos del Mar va con todo su arsenal. "Es ahora o nunca. Las motos acuáticas aumentan con el paso del tiempo a pesar de suponer un peligro potencial para otros bañistas, nadadores y buceadores, y sin hablar del impacto ambiental negativo que dejan, especialmente para la población de cetáceos que en temporada estival prácticamente desaparecen de nuestras aguas, así como las aves acuáticas", explica la fundadora de la asociación, Anne Zipse.

"Entendemos que no pueden prohibirse, pero pedimos que se actúe para regular su uso. Hemos solicitado al Ayuntamiento de Almuñécar que, en su ámbito de actuación y competencia, instrumente una serie de medidas para limitar su uso", añade.

Entre las medidas se encuentra prohibir el acceso de estos vehículos acuáticos por los varaderos de titularidad municipales a los usuarios particulares; exigir a las empresas náuticas de forma escrupulosa el cumplimiento de todas las normativas y ordenanzas que afecten a la actividad, como licencia de apertura, seguros, titulación; instalar circuitos delimitados por balizas; congelar el número de motos de agua de las empresas de alquiler, y en caso de adquirir nuevas, exigir que sean eléctricas; o trabajar para que se controle el límite de velocidad, se respete la zona de baño y las áreas restringidas a la navegación.

La última acción de protesta realizada por la asociación junto a un nutrido grupo de veraneantes y vecinos, cuenta además con el apoyo y colaboración de Ecologistas en Acción, que han acompañado desde el mar la marcha a bordo del velero Diosa Maat. Además, de la marcha blanca y silenciosa, otro grupo numeroso de vecinos han recorrido la mitad de la bahía de La Herradura en kayak con carteles con el emblema de ‘Por una bahía tranquila’ y símbolos de motos acuáticas prohibidas, para que los usuarios de la playa sean conscientes del problema que tienen en la zona.

Una protesta que no gusta a todo el mundo. Diferentes colectivos empresariales del municipio critican que este tipo de acciones en plena temporada veraniega pueden perjudicar la imagen turística de la zona, llegando incluso a "provocar graves perjuicios no solo a corto plazo, sino de cara al futuro". Y pese a mostrar su apoyo a la causa, han instado a los organizadores a trasladar la protesta a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Granada, administración central que tendría las competencias en materia de vigilancia y control del mar.

Al hilo, la fundadora de la asociación Amigos del Mar, Anne Zipse, asegura que "en el fondo sabemos que el Ayuntamiento es consciente de que se trata de un problema que nos afecta a todos, y que tenemos que buscar una solución en común para resolverlo, pero los ciudadanos tenemos una visión más pionera y vanguardista para resolverlo porque nos preocupa nuestro patrimonio natural y la economía de toda la zona. Pensamos que lo ideal es que nuestro pequeño paraíso siga siendo eso, un paraíso, pero para eso hace falta un poco de acción y que las autoridades hagan algo más".

Zipse añade que, pese a que desde la institución local se pide que se depuren responsabilidades a la Subdelegación, "el municipio si tiene competencias en los accesos a los varaderos municipales, allí tienen el poder de limitarlo y controlarlo, es algo que se ha hecho en otros municipios como Cunit (Tarragona), o más recientemente en Málaga han empezado una iniciativa entre el ayuntamiento, Servicio Marítimo y Capitanía Marítima para unir fuerzas y controlar a las motos de agua".

Desde la asociación indican que el principal problema se ha detectado en los usuarios particulares que "vienen de muchos sitios, no solo de la costa de Granada, muchas veces sin conocer las limitaciones o la normativa básica de navegación y seguridad marítima, ni normativas locales".

Por lo que les preocupa la protección del Paraje Natural de la Punta de la Mona o el de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, "hay unas normas de uso, y entre ellas se deja bien claro que por ahí no se puede circular con motos de agua. Alguien que viene de fuera lo mismo no lo sabe, pero el resultado es que hay docenas de motos circulando a diario a gran velocidad por una zona donde está estrictamente prohibido. Las empresas locales lo saben y advierten a los clientes que no pueden estar allí, pero los particulares llegan y van donde quieren", exponen.

Desde el Ayuntamiento de Almuñécar se ha solicitado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que "intermedie ante los organismos estatales competentes al tratarse de un problema generalizado en muchos municipios del litoral español", además de que "proceda a la realización de un control y cambio legal en el acceso a la obtención de la titulación para poder llevar este tipo de motos acuáticas en con el fin de poder solucionar esta problemática".

Además, están trabajando para que no se pueda transitar por playas certificadas con bandera azul y Q de calidad, salvo las de los negocios de actividades náuticas.