El sindicato de policías locales de Salobreña denuncia falta de compromiso del Ayuntamiento con sus demandas

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada en Salobreña (Siplg) pide al Ayuntamiento de la Villa el abono de las horas extra realizadas entre 2020 y 2021, correspondientes a las vacaciones de verano, así como la paga Covid-19, entre otros.

Según indican en un comunicado, en los últimos tres años se han mantenido diversas reuniones de trabajo, acuerdos y compromisos entre el Consistorio y la Policía Nacional, "solo se ha abonado un tercio de la deuda".

Una cantidad que "se debe en gran medida a la merma de efectivos que sufre la plantilla debido a la falta de reposiciones de agentes en 13 años", principalmente provocado por las jubilaciones de los agentes y el desplazamiento a otros municipios por una mejora de condiciones laborales.

Algo que, según prosiguen, provocó que, a principio de año, la alcaldesa de la localidad, María Eugenia Rufino, se comprometiera con la plantilla para realizar una modificación de crédito en el presupuesto que permitiera abonar los servicios que se efectuarán en el año en curso, y dejando la deuda atrasada pendiente de pago en los siguientes presupuestos.

Y aseguran que, pese al compromiso mostrado por la responsable municipal, "el pago vuelve a encontrarse con obstáculos", con la entrega de solo una parte y sin conocer como "se pretende saldar lo debido".

Los afectados inciden en que la merma de servicios extraordinarios por una parte de la plantilla, además de las vacaciones navideñas, "está provocando la realización de servicios unipersonales con el consiguiente riesgo para los agentes y el detrimento en seguridad que los vecinos están notando".

En este sentido concluyen que han sido engañados al ver como no se cumplen las distintas promesas y "se ha aprovechado la buena fe de los agentes para cubrir servicios". Y añaden que "no somos una financiera, tenemos familias y que sí, trabajamos por un salario, aunque le parezca raro, que hasta ahora en los supermercados no nos aceptan sus promesas como medio de pago".

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Salobreña, desde donde reseñan que no quieren pronunciarse por el momento.