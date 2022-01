El turismo de cruceros de Motril aumenta en 2022 a cifras anteriores a la pandemia

Poco a poco el turismo de cruceros en el Puerto de Motril va despegando tras el parón sufrido con motivo de la pandemia, con un aumento significativo del número de cruceros y de pasajeros que utilizan a este sector para pasar unos días de descanso. Un aumento superior al 65% que llevará hasta la dársena motrileña durante el 2022 a 23 grandes buques de pasajeros.

Un tráfico de cruceros que, de cumplirse las previsiones, recibirá a finales de enero al Bolette, de la compañía Fred.Olsen Cruise Lines, dando así el pistoletazo de salida a la nueva temporada de buques de las 14 compañías navieras que hay previstas que utilicen la dársena, con algo más de 19.000 personas a bordo entre pasajeros y tripulación.

Según las cifras que maneja el Puerto de Motril, el 2022 sería el año de la recuperación del tráfico de cruceros con una mayor ocupación que en el año anterior, que fue del 43%. Unas escalas que, en la mayoría de los casos han pasado en algún momento por el litoral granadino y que tras la buena aceptación de los pasajeros repiten la experiencia de elegir al motrileño como punto clave para efectuar sus paradas, en una gran medida debido a la cercanía con puntos estratégicos como Sierra Nevada o la Alhambra, pero también excursiones demandadas en provincias limítrofes y de distintos enclaves turísticos de la Costa y la Alpujarra.

No obstante, ocho de las escalas atracarán por primera vez en la dársena granadina -Seven Seas Voyager, Amera, Golden Horizon, Bolearis, Volendam, Silver Cloud, World Traveller y el Seven Seas Splendor-, de las que cinco corresponden al segmento luxury y tres standard. Precisamente las navieras de lujo y premium representan el 83% de las escalas del puerto, con una fidelización del 80%, datos que consolidan la estrategia de 'Puerto Boutique Sostenible'.

Este tipo de crucerista, por otra parte, confirmaría el hecho de que el gasto del pasajero que llega al Puerto de Motril sea un 37,8% más elevado que la media en Andalucía, que se sitúa en 41,60 euros, según los datos ofrecidos por Turismo Andaluz en 2017.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, explica que para la institución "el sector de los cruceros es importante, por lo que durante todo este periodo hemos estado haciendo una gran labor comercial encaminada a la recuperación, por lo que esperamos que el 2022 sea el fruto de todo el trabajo de promoción que se realiza y recuperemos así un turismo tan importante que redunda en la economía y desarrollo de la ciudad".

García Fuentes destaca que, de confirmarse las previsiones al finalizar el ejercicio del año, conseguirían volver a la situación de normalidad que se tenía en la dársena antes de que se decretase el estado de alarma. Antes de eso, el último crucero que recibió el Puerto fue en noviembre del 2019.

Un año en el que llegaron 9.400 pasajeros y 5.800 tripulantes, mientras que, en 2021, año de la reactivación de la industria del crucero a nivel mundial tras el parón de 2020, desembarcaron 1.500 turistas y 1.900 tripulantes.

Desde que se reactivó el turismo de cruceros el pasado mes de septiembre, la instalación portuaria puso en marcha un protocolo de seguridad articulado en el proyecto 'terminales seguras y muelles de pasajeros libres de covid: Motril Port Check of Trust'.

Un protocolo que recoge elementos extraordinarios de seguridad, como cámaras termográficas, servicio sanitario en el propio puerto atendido por un médico y un enfermero, equipado con material de atención primaria, señalización de itinerarios para pasajeros y la desinfección de los viales y los espacios púbicos en el recinto portuario, tal como se viene haciendo desde el momento que se declaró la alerta sanitaria, en marzo de 2020.