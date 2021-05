Almuñecar abrirá la Copa Andalucía BMX 2021

La cuenta atrás para el inicio de la Copa de Andalucía BMX 2021 ha comenzado. La primera cita tendrá lugar el sábado 15 de mayo a partir de las 18:30 horas con el Circuito Playa de El Pozuelo de Almuñécar como escenario.

Los pilotos andaluces arrancarán con una ilusionante temporada que estará cargada de eventos de esta modalidad. Esta competición continuará en Padul el 20 de junio, en Los Barrios el 31 de julio y en Huétor Vega el 10 de octubre. Además, se celebrarán otras citas de nivel nacional que también tendrán lugar en territorio andaluz, entre ellas el Nacional de BMX Racing los días 16 y 17 de octubre en este mismo enclave de la Costa Tropical granadina.

Organización

El C.D. Show Time BMX será quien vuelva a tomar las riendas en la organización, con un remozado trazado conocido por todos que hará las delicias de los deportistas que allí se den cita. Una jornada que se presenta apasionante, toda vez que comenzar con buen pie en la Copa permitirá a los pilotos optar a los títulos regionales en las diferentes categorías en liza.

Para participar

Las inscripciones para esta cita solo se podrán llevar a cabo de modo online, debido a que no están permitidas in situ. Para participar debe rellenar el formulario que se encuentra en la web hasta el próximo jueves 13 de mayo a las 15 horas. El precio para federados es de 16€ y de 26€ para los no federados.

En la normativa de la competición se encuentran las categorías que han sido convocadas y su sistema de constitución. Además, se encuentra integrada en el calendario de BMX 2021 de la Real Federación Española de Ciclismo, poniendo en juego también puntos para el Ranking Nacional.

Próximo evento

La próxima cita para esta Copa Andalucía tendrá lugar en Padul (Granada) el próximo 20 de junio y sus inscripciones para poder participar se abrirán próximamente.