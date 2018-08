Adiós a La Bomba más elegante

El Barcelona Lassa confirmó ayer que su capitán, el escolta Juan Carlos Navarro, se retira como jugador de baloncesto profesional para integrarse dentro de la estructura de la sección del club azulgrana.

Navarro pone fin, de este modo, a 20 años de carrera en el primer equipo del Barça, lo que le convierte en el jugador más importante de la historia de la entidad.

La Bomba Navarro y el Barcelona firmaron hace un año un contrato por diez años. El jugador se rebajaba considerablemente la ficha y entre él y el club decidirían, temporada a temporada, si seguía vistiendo de corto o pasaba a desempeñar otro papel dentro de la entidad.

La intención de Navarro era jugar un última campaña (la 2018-19) y retirase a los 39 años, pero el club ya le comunicó al final de la temporada pasada que no contaba con él para el próximo proyecto deportivo. El escolta ha necesitado semanas para asumir una retirada a la que le ha abocado el club y que él mismo explicará "en una rueda de prensa que ofrecerá en las instalaciones barcelonistas", informó el Barcelona en un comunicado.

Natural de Sant Feliu de Llobregat, Juan Carlos Navarro finaliza su etapa como jugador del primer equipo, en el que ha estado veinte temporadas (1997-2007 y 2008-2018, con un paréntesis de un año para probar fortuna en la NBA).

Con el Barça ha conseguido 35 títulos (incluyendo las 12 Copas Catalanas) y ha sido el jugador azulgrana con más partidos (560), más puntos anotados (7.353), más asistencias repartidas (1.361) y más triples convertidos (1.014) de la Liga ACB, entre otros muchos récords conseguidos en la Euroliga y también con la selección española.

Compañeros y rivales inundaron las redes sociales de mensajes de despedida a Juan Carlos Navarro después de que el Barcelona anunciase su adiós a las pistas. La Bomba fue un jugador "irrepetible", según subrayó la Asociación de Baloncestistas Profesionales.

"Un referente para toda una generación y un ganador nato: en sus 20 temporadas en el Barça Lassa ha ganado todo lo que se podía ganar y se ha convertido en un emblema de su club y de la ACB", remarcó el presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto, Antonio Martín.

Y es que no sólo el Barça llora la pérdida "del jugador más importante y con más éxitos deportivos de la historia del baloncesto azulgrana" sino también sus rivales, en Europa y en España.

Juan Carlos Navarro, según recordó el Obradoiro, hizo vibrar su Caldeira; en Zaragoza, pese a las "innumerables muertes por bomba", aseguraron que fue "un honor y un privilegio compartir la cancha" con el 11 azulgrana.

"En estos años nos has destrozado, nos has quitado victorias que acariciábamos y has robado la admiración de nuestros aficionados. Nos has hecho tanto daño que... te estaremos eternamente agradecidos. Te echaremos de menos", apuntaron desde el UCAM Murcia.

Ése es el sentir generalizado. "Fue un honor (y sufrimiento) disfrutar de tu juego", apuntó Unicaja. "Un grande de nuestro deporte. Un jugador irrepetible", indicó el Real Betis EPlus.

Estrella Roja y Olimpia Milán ensalzaron igualmente desde el extranjero la figura del azulgrana. "¡No encajaremos más puntos de Juan Carlos Navarro!", bromeó el Zalgiris Kaunas.