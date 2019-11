Alejandro Bortolussi: “Queremos demostrar que el equipo merece más victorias”

Alejandro Bortolussi estrena esta temporada galones de capitán en el Coviran Granada. Y como tal, es una voz acreditada para comentar la situación que atraviesa el equipo que dirige Pablo Pin tras acumular cuatro derrotas de forma consecutiva

–¿Lo que le pasa al equipo es una crisis de resultados o hay algo más?

–Creo que es un tema de resultados. Creo que el equipo está trabajando bien. Es verdad que en cuanto a resultados no es nuestro mejor momento pero en cuanto al juego creo que en los dos últimos partidos el equipo ha hecho un buen papel ante equipos buenos como el Breogán, que es uno de los aspirantes a estar arriba y Orense en su campo es un rival muy difícil. Son derrotas que duelen pero que hay que utilizarlas para aprender. En estos partidos se hicieron buenos minutos y hay que quedarse con eso y no con lo malo.

–¿En qué ha fallado el equipo en estas derrotas?

–Siempre hay cosas que mejorar. A lo mejor en el pick and roll nos hacen daño, sobre todo en el último partido, pero sobre todo nos falta quizá ser más constantes durante todo el partido, ya que tenemos altibajos y ante rivales fuertes te hacen daño porque se aprovechan de que no estemos al cien por cien y esto es lo que no puede pasar. En Orense jugamos bien y somos nosotros los que tenemos que aprovechar estos momentos en los que estamos bien para sacar ventaja.

–¿Cómo se gestiona dentro de un equipo cuatro derrotas consecutivas, algo que no le ha pasado nunca a este equipo?

–Siempre es duro. Cuatro derrotas seguidas es difícil de llevar, pero pienso que el grupo es positivo ante esto. Es verdad que después de esto se puede pensar un montón de cosas pero el equipo está trabajando bien y sabe que está trabajando bien. Además, se ha visto una mejoría porque los dos últimos partidos fueron mejores que los otros. Si seguimos trabando así pienso que el próximo partido lo vamos a ganar y estas derrotas van a quedar un poco atrás.

–¿Y cómo lo gestiona un capitán dentro del grupo?

–Nos hemos reunido. Tenemos la suerte de que el grupo es fantástico porque en estos años se ha mantenido el bloque y más que compañeros ya somos amigos y esto hace más fácil llevar la situación. Se trata de transmitir positivismo y la necesidad de mirar hacia adelante. Sabemos que este mes ha sido complicado que no ha salido bien ante rivales fuertes, pero hay que seguir en la línea de trabajo porque este equipo es muy currante para salir lo antes posible.

–Usted se caracteriza por ser un jugador de carácter, ¿cómo se transmite a los compañeros en su papel de capitán?

–Más allá de ser capitán o no es mi carácter. No me gusta perder a nada y siempre las derrotas me sientan mal. Pero si hay alguien que tiene que tirar del carro no tengo que ser yo solo porque en este equipo hay muchos jugadores que tiene mucho carácter y esto va hacer que esta semana entrenemos a muerte y dejarnos todo para que el sábado cambie la situación.

–¿Qué pasó en Orense, en un partido que parece controlado y en el que el equipo se diluye en los últimos cinco minutos?

–Es difícil de explicar. Creo que lo teníamos todo controlado y en un momento, que no creo que sea de despiste sino que no estamos bien y ellos sí y lo aprovechan para hacernos mucho daño con el pick and roll y con Balaban en el poste bajo. Además, pienso que también pesó las derrotas anteriores y puede que se llegara al final con un poco más de nerviosismo, un aspecto que tenemos que mejorar de cara al futuro porque lo que no puede pasar es tener esa ventaja en el partido y dejarla escapar.

–¿Cuál de estas cuatro derrotas le ha dolido más?

–Todas duelen. Quizá las del Palacio, sobre todo la del Breogán, que estábamos jugando bien tras la derrota dura sufrida en Palma. Pero las de casa duelen más por ser ante nuestra afición aunque la verdad es que a mí me duelen mucho todas las derrotas. Y también la de Orense, porque lo teníamos encarrilado y lo habíamos planteado bien, pero al final ellos nos remontaron con mucha calidad.

–Tras este ciclo de cuatro partidos con cuatro derrotas, toca mirar al frente.

–Por supuesto. Esto recién ha empezado y tenemos por delante muchos partidos. Ahora nos enfrentamos a equipos con un nivel un poco más bajo a los que nos hemos encontrado y hay que intentar sacar los cuatro partidos que vienen ahora.

–El primero, ante el Lleida, en el que el equipo tendrá ganas de demostrar muchas cosas.

–Tenemos muchas ganas de jugar este partido y hacerlo a tope. Tenemos muchas ganas de que esta semana pase lo más rápido posible para que llegue el sábado y podamos demostrar que este equipo se merece más victorias y se merece estar mejor de lo que está ahora.

–Y después hay que visitar al Almansa, un equipo que parecía una perita en dulce pero que en su cancha acaba de derrotar a un Valladolid que iba como un tiro.

–Si todos los años la LEB Oro es una liga muy competitiva e igualada, este año puede haber aún más sorpresas. Ya se ha visto que cualquiera le puede ganar a cualquiera y no nos podemos relajar ante nadie. Así como si nosotros jugamos bien le podemos ganar a cualquier equipo fuerte de la liga, si no estamos al cien por cien nos puede ganar cualquiera, incluso los de abajo.

–Tras ocho jornadas, ¿cómo se ha visto a nivel particular?

–Es verdad que he estado un poco irregular, en la línea del equipo, pero creo que ya ha pasado esa fase. Estoy trabajando bien. El otro día me empezaron a entrar los triples, que estaba un poco negado de cara al aro y ahora estoy con confianza de cara al futuro.

–¿Y cómo ve al entrenador?

–Bien. La verdad es que está muy positivo. Es un entrenador duro y es su papel llamarnos la atención y decirnos cuando hacemos las cosas mal. Pero creo que él también es consciente de que el equipo trabaja muy bien y que estamos en una buena línea. Es verdad que los resultados no acompañan pero se está haciendo las cosas bien y así nos lo ha transmitido.