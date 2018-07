El sol se apodera del All England ClubGianluigi aterriza en su nuevo hogarLa importancia de tener escuderos

El torneo de Wimbledon avanza sin pausa y con mucho calor. Ayer se alcanzaron los 30 grados y el sol dejó postales como ésta, con Aliaksandra Sasnovich como protagonista. El escorzo de la bielorrusia al preparar el saque se reprodujo sobre la hierba londinense.

Conmovió a miles y miles de aficionados al abandonar la Juventus tras 17 campañas, pero Gianluigi Buffon no se detiene. El italiano fue presentado en el París Saint-Germain, donde jugará este próximo curso. "No sé cuándo me retiraré. No me hago esa pregunta", señaló.

Probablemente, Chris Froome (Sky) no sería cuatro veces campeón del Tour de Francia sin los compañeros que ha tenido al lado. Y el británico sabe que serán claves también en esta edición. Ayer, antes de arrancar la contrarreloj de Cholet, conversaba con Geraint Thomas.