El escolta Alo Marín ya está preparado para la nueva temporada del Covirán Granada en LEB Oro, la segunda consecutiva del conjunto en esta liga. Tras sufrir una lesión en el tobillo el pasado mes de febrero que lo obligó a perderse los últimos encuentros de la liga regular, el isleño comenzó el pasado lunes los entrenamientos con el equipo rojinegro.

Mejoría

Marín confirmó en declaraciones a Granada Hoy que está "mejor de lo que me esperaba" y que "no he llegado muy mal de forma". Lo cierto es que el gaditano se ha esforzado mucho para poder resolver el problema que le frenó el año pasado. "He estado trabajando bastante en verano en el gimnasio para intentar recuperar el tobillo lo mejor posible", comentó el escolta. A pesar de eso, admitió que "todavía tengo dolor, pero se sobrelleva".

Aunque Marín ya lleva recorrida buena parte del camino de su total recuperación, sabe que "la pretemporada va a ser dura, pero una vez superada creo que todo irá bien".

En camino

La LEB Oro empezará para el Covirán en casa el 28 de septiembre contra el Gipuzkoa. Está claro que será un año duro, ya que "es una competición muy igualada, es lo bonito que tiene", dijo el escolta. Marín continuó con su valoración: "En esta liga cualquier tonto te hace relojes. Es decir, cualquier club te monta una plantilla muy buena. Incluso, será muy difícil ganar en su casa a los recién ascendidos, que a priori puede parecer que tienen un equipo más flojo".

Para colocarse en buena posición durante la temporada, los rojinegros deben mantener el bloque, como hicieron el pasado año. "Es una dinámica que se ha seguido desde hace varios años. Esta vez hemos traído dos refuerzos que conocen la liga y nos van a dar un plus", añadió.