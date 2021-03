Ana Alonso, novena en el Campeonato del Mundo de larga distancia

La granadina Ana Alonso, junto a su compañera Marta García, ha dado a la selección española un meritorio noveno puesto en la prueba femenina del Campeonato del Mundo de esquí de montaña de larga distancia, que ha coincidido con la trigésima quinta edición de la Pierra Menta, en Francia.

La prueba, que habitualmente se celebra en cuatro etapas, este año se ha disputado en una única extenuante jornada en la que los participantes han afrontado hasta 3.500 de desnivel.

Ana Alonso, que es la vigente campeona de España, reconoció que "no tuve buenas sensaciones y mi compañera ha tenido mucha paciencia conmigo y me ha ayudado mucho". La granadina añadió sobre su mal día que "igual se empieza a notar que estamos a final de temporada y hay día en la que no vas y es lo que hay".

La prueba fue dominada por Italia, que situó a sus dos equipos en las dos primeras posiciones. El otro equipo español finalizó en la decimotercera posición.

En la prueba masculina, los dos equipos españoles ocuparon la undécima y la decimotercera posiciones.