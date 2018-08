Arrojo accede al último corte antes del Mundial

La jugadora granadina Belén Arrojo formará parte desde el próximo día 22 de la preselección de la selección española de baloncesto de cara al Mundial femenino, que se disputará el próximo mes en Tenerife. Arrojo está dentro del último corte que hará el seleccionador, Lucas Mondelo, de cara a la cita mundialista, donde la selección será anfitriona.

La última criba se realizará después de la disputa de tres pequeños torneos, que las jugadoras españolas afrontarán en Valencia, Cáceres y Tenerife. Sus rivales serán Bélgica, Letonia, Argentina, Grecia, Japón y Australia. En la concentración, la alero tratará de hacerse con un puesto definitivo y disputar de esta forma su primera cita mundialista con la selección absoluta.

Y es que la experiencia internacional en categorías inferiores de la nueva jugadora del Perfumerías Avenida, club que la fichó hace unos meses, es amplia. No en vano, fue subcampeona mundial sub 17 en 2012, campeona de Europa sub 16 (2011), sub 18 (2013) y sub 20 (2015), y otra medalla de plata en el europeo sub 20 (2014). Ahora, Arrojo quiere alargar su buena temporada, firmada en el Sant Adrià en la máxima categoría femenina, donde ha promediado once puntos y cinco rebotes en treinta minutos de juego por partido.