Arturo Ruiz: “Tenemos que recuperar niveles de fuerza antes de volver al baloncesto”

Arturo Ruiz llegó a la Fundación CB Granada en el año 2013 en un programa de prácticas de la UGR para "echar una mano" durante la primera temporada del club en la Liga EBA.

En la actualidad es entrenador ayudante dentro del cuerpo técnico encabezado por Pablo Pin en el Coviran. Se encarga de las labores de estudio tanto del rival como de la propia plantilla rojinegra a nivel individual, además de la preparación física.

¿Cuál ha sido su formación hasta ahora?

Yo soy de Málaga, pero vine a Granada para estudiar INEF. Cuando acabé hice dos másters, uno de Readaptación en lesiones y entrenamiento personal y otro de Educación, por si en un futuro me planteo esa salida profesional. Empecé a trabajar en la Fundación CB Granada y ya me enganché.

¿Cómo fue su experiencia en Estados Unidos el año pasado?

Pude ir a un campamento de tecnificación en verano. Estuve un mes aprendiendo la cultura de trabajo de allí. Es muy diferente al baloncesto europeo. Lo más importante es que ellos le dan bastante valor al baloncesto que se practica aquí. Tienen un concepto diferente: muchísimas instalaciones, horas de práctica y muy bien organizado el trabajo con niños. El sentido de la profesionalidad del deporte es muy grande.

¿Cuándo llegó a la Fundación CB Granada?

Fue en mi último año de carrera. Pablo Pin y David Cárdenas se pusieron de acuerdo y elaboraron un programa de prácticas en el que podíamos ir a los entrenamientos. Yo veía cómo trabajaban y después de los partidos ayudaba con un tema de vídeos y colaboraba con los técnicos.

¿Cómo ha cambiado el club?

Ha crecido muchísimo en cuanto a recursos. Se ha incorporado mucha gente y los que estábamos hemos mejorado. Hay un gran proyecto con mucha gente detrás y muchos niños. Se ha profesionalizado el club. Al principio teníamos que hacer muchas cosas todos y ahora cada uno tiene una faceta más específica.

¿De qué se encarga ahora?

De la preparación física y de analizar al equipo contrario y al nuestro de forma individual. Realizo todo el estudio tanto nuestro como del rival en el aspecto de vídeos y todo tipo de análisis.

¿Cuál es la labor de un entrenador ayudante?

Siempre tiene que asumir su rol y ayudar al entrenador principal en todo lo posible. Con respecto al análisis de vídeos tenemos que recoger toda la información de forma global y sintetizársela al entrenador para que tenga la menor información posible, pero la mejor. Debe ser un apoyo diario y decirle tanto lo bueno como lo malo.

¿Qué ha hecho durante el confinamiento con los jugadores?

Gracias a la buena química dentro del grupo creamos una especie de entrenamientos que realizamos tres días a la semana. También lo utilizamos para desconectar un poco mentalmente, además de intentar mantener la mejor forma física posible. Hemos invitado a jugadores de otros años e incluso de otros clubes. Hemos montado un buen grupo de entrenamiento.

¿Cómo estructura la preparación física durante la temporada?

Se suele dividir por semanas, meses o en un año para tener una visión global. Lo dividimos también de forma individual porque cada jugador es diferente y debemos trabajar aspectos concretos.

¿En alguno momento el jugador llega a su tope en el aspecto físico?

Es cierto que se suelen alcanzar niveles de rendimiento durante la temporada más altos, pero siempre hay pequeños aspectos a mejorar.

¿Cómo puede ser la preparación física de la próxima temporada?

Es uno de los mayores problemas que podemos encontrar. Es una situación irreal. Ellos en verano siguen entrenando en gimnasios o piscinas de entrenamiento, pero ahora sólo están en casa y sin prácticamente recursos, por lo que pierden muchos niveles de fuerza. Es vital recuperar esos niveles para evitar posibles lesiones antes de comenzar con el baloncesto.

¿Cómo recuerda su paso por las categorías inferiores?

Fue una experiencia muy divertida. Los niños son muy agradecidos. Especialmente tengo un gran recuerdo del último año porque pudimos ir al Campeonato de Andalucía alevín. Siempre digo que tu grado de profesionalidad no depende de la categoría en la que entrenes, yo me exigía mucho a mí mismo y me desgasté bastante al estar tanto en el primer equipo como en las categorías inferiores.

¿Cómo les afecta el parón a ellos?

Igual que a los jugadores profesionales, pero ellos estarán sufriendo más por el hecho de no poder ver a sus compañeros ni volver al colegio.

¿Qué es lo que más le gusta como entrenador?

Creo que lo más bonito es que el equipo juegue con la seña de identidad que le quieras implantar. Si consigues eso puede ser muy reconfortante.

Además de ser entrenador de baloncesto, ¿qué más hace?

Hago entrenamientos personales para todo tipo de población. Trato de ayudar a personas, ya sea en recuperación de lesiones o en preparación física.