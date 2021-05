El Ayuntamiento felicita al CB Granada por su ascenso a la máxima categoría

El Club Bádminton Granada, que ha logrado recientemente el ascenso a la Liga Sport Top8, la máxima categoría nacional, ha recibido la visita del alcalde de Granada, Luis Salvador, y el concejal de Deportes, José Antonio Huertas, que han felicitado al club por su gran éxito deportivo.

El ascenso del equipo que dirige Salvador Franco se ha producido tras una temporada exitosa en la que ha ganado catorce de los quince partidos que ha disputado esta temporada. La proyección del club granadino es especialmente buena. Se fundó en 1990 y desde entonces ya ha participado en tres ocasiones en la máxima competición del bádminton. La próxima temporada volverá a estar entre los grandes tras sólo dos años en Primera División.

El alcalde de Granada destacó que “se ha conseguido un puesto entre los grandes del bádminton con el equipo más joven de toda la categoría. Es muy meritorio, ya que casi todos los jugadores que se integran en el club se han formado en su propia cantera y son menores de 18 años”.

Lus Salvador además puso especial énfasis en el hecho de que “el club tiene en estos momentos casi un centenar de jóvenes jugadores. Sin duda, es un motivo de orgullo para Granada que podamos contar con jugadores que triunfan tanto en ámbito nacional como en el internacional con la Selección”.

Por su parte, José Antonio Huertas afirmó que “mantendremos nuestro apoyo a este club y ahora estudiamos que juegue sus partidos en Granada e incluso estamos barajando la posibilidad de que sus encuentros se pueden dar en TG7”.

Potencial de futuro

Una prueba del potencial de la cantera del CB Granada es que la pasada temporada obtuvo once medallas en los distintos campeonatos de España para edades entre los 11 y los 19 años.

Varios jugadores del club granadino forman parte de las selecciones españolas de categorías sub 15, sub 17 y sub 19. Además, tres jugadores del club han participado en el Campeonato de Europa júnior con el equipo nacional.

Dani Franco, uno de los grandes valores del bádminton español, es actualmente el número dos en el ranking europeo sub 17. En septiembre disputará el campeonato de Europa. Además, Rubén García y María de la O Pérez también se han clasificado para el Campeonato del Mundo.

El CB Granada, además del equipo en la Liga Spot Top8, contará la próxima temporada con otro equipo en la Liga Andaluza, que tendrá como objetivo lograr el ascenso a Primera Nacional en dos temporadas.