El Balonmano Maracena mantiene el bloque para la próxima temporada

Injusticia. Esa es la palabra que más resuena en estos últimos días en el mundo del deporte. El corte de las competiciones nacionales, sin reanudarse mucha de ellas, ha hecho que equipos que se han visto mermados por una mala racha o que estaban en una buena dinámica de resultados no hayan podido conseguir su objetivo, cuando lo conveniente hubiera sido otra cosa.

Un ejemplo de esto es lo que le sucedió al BM Maracena La Esquinita de Javi. Tras marchar toda la liga como primero del Grupo F de la Primera División Estatal, dos partidos malos le hicieron caer al tercer puesto. Fue cuando todo se paró, y se quedó sin poder pelear por subir.

El presidente del conjunto granadino José Miguel Álvarez afirmó que “hemos luchado por lo nuestro”, ya que no veía justo que no fuera el Maracena el que ascendiera: “La Federación Española acordó que ascendería solo el líder de cada grupo en el momento en el que se paró la competición. Algo que nos ha perjudicado, ya que habíamos estado toda la primera vuelta como primeros de nuestro grupo”.

“La mejor opción hubiera sido que se mirara la clasificación al terminar la primera vuelta, ya que hay equipos que han jugado con unos clubes dos veces y con otros solo una, lo que puede ser beneficioso. Otra alternativa justa hubiera sido que ascendiera el equipo que más ha estado en el primer puesto”, declaró el dirigente.

Lejos de todo el lío por la finalización temprana, la entidad maracenera no se encuentra entrenando en estos momentos, según explicó Álvarez: “Aún no estamos entrenando. Se comenzará, en principio, a partir de la última semana de agosto, pero dependemos de una serie de protocolos y de que el Ayuntamiento reabra las instalaciones municipales”.

Los entrenamientos no vienen bien solo a los equipos seniors del club azulillo, tanto el masculino como el femenino, sino que “también necesitan entrenar los canteranos”, recordó el presidente.

“No hay apenas cambios en la plantilla, sigue todo el cuerpo técnico y éste está renovando a casi todos los jugadores de la temporada pasada. Salvo alguna excepción, el equipo será el mismo en el senior masculino. El femenino puede que tenga más cambios, ya que depende de la universidad”, apuntó Álvarez ya con la vista puesta en la campaña venidera.

Próxima temporada

En cuanto a ese próximo curso, ya se sabe que comenzará, si hay variaciones, en la primera semana de octubre. También que todos los encuentros serán a puerta cerrada. Incluso ya se cuenta con el calendario.

El objetivo de la temporada 2020/2021 para el BM Maracena está claro, materializar lo que en la anterior campaña no se pudo conseguir por culpa de la mala suerte y del coronavirus: “Como mínimo queremos entrar en el play off, pero el objetivo es conseguir el ascenso. No será fácil, ya que tanto la competición regular como las eliminatorias son complicadas, pero hay que dar un paso hacia delante”.

Por último, el propio máximo responsable del club explicó cómo está el siempre complicado tema del presupuesto: “Lo hemos encajado como hemos podido. Todo se irá viendo según se cierren los patrocinios, los cuales están todos en el aire ahora mismo. Son negocios que han estado cerrados y como no se sabe al 100% si la competición se llevará a cabo, hasta el momento no hay nada cerrado”.