Tras la eliminación de Alemania en la fase de grupos del Mundial de Rusia, el futuro de Joachim Löw como seleccionador quedó entre interrogantes y su destino se aclarará "en los próximos días". El hombre que cambió la filosofía del fútbol alemán y que llevó a la Mannschaft a su cuarto título mundial en Brasil 2014 se encuentra hoy en el centro de la crítica, un día después de que su equipo cayera 2-0 ante Corea del Sur en Kazán.

Es la primera vez que Alemania cae en la fase de grupos de una Copa del Mundo. Y lo hizo además siendo una de las favoritas, la defensora del título. "Hablé ayer por la noche con Jöw en el vuelo de vuelta. Hemos quedado en que en los próximos días hablaremos sobre qué ocurrirá ahora", indicó a la agencia Dpa el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Reinhard Grindel. Sport Bild había informado previamente de los planes del organismo.

Löw dirige a Alemania desde 2006 y salvo en Rusia siempre llevó al equipo a las semifinales de los torneos que disputó. Además del qué está el cómo, con un estilo de fútbol de toque y posesión nunca antes visto en el país germano. Pero la idea pareció agotada en Rusia, con muchos históricos como Özil, Müller, Kroos, Khedira o Neuer muy lejos de su mejor nivel. "No he visto ningún equipo que haya salido a jugar con nosotros con miedo, con respeto. Creo que a todos les gustaría jugar contra Alemania", admitió Neuer sobre un equipo que en diciembre era el coco del sorteo. Löw, de 58 años, renovó recientemente su contrato hasta el Mundial de Qatar 2022, pero el golpe sufrido en Rusia -última de grupo tras dos derrotas y una victoria- le deja en una situación de incertidumbre. "Es demasiado pronto para responder a esa pregunta", dijo Löw el miércoles en Kazán tras la derrota con Corea del Sur. "Necesitamos un par de horas para verlo claro". "Yo parto de que Jogi va a continuar. Tenemos que dejarle algo de tiempo", indicó por su parte Oliver Bierhoff, el mánager de la selección.

Se espera que el ex jugador y Grindel vuelvan a hablar cuando la delegación alemana aterrice en Fráncfort en el vuelo LH 343 procedente de Moscú.

Algunos ex futbolistas alemanes criticaron hoy con dureza a la Alemania de Löw, pero tampoco hubo una ola que pidiera la cabeza del técnico. "Se hará varias preguntas: '¿Soy el adecuado?' '¿Puedo motivar al equipo?' Pero eso sólo lo puede responder él", indicó Philipp Lahm, uno de los capitanes del equipo que ganó el título en Brasil 2014. Más duro se mostró Lothar Matthäus. "No teníamos el equipo correcto. No teníamos el espíritu de equipo. No teníamos la pasión. Y no teníamos los líderes", indicó el jugador con más internacionalidades en Alemania en The Sun. "No había imaginado un fracaso tan colosal", añadió el ex centrocampisita y ahora técnico Félix Magath. "No es suficiente con buscar un culpable".

La DFB no tiene ningún plan B ahora mismo y las dos alternativas más populares se antojan imposibles: Jürgen Klopp está al frente de un proyecto más que ilusionante en el Liverpool y Thomas Tuchel arranca ahora su aventura en el PSG. Aunque es la primera eliminación de Alemania en la fase de grupos de un Mundial, la Mannschaft sufrió tres golpes similares en Eurocopas, y en los tres casos el entrenador no siguió: Jupp Derwall en 1984, Erich Ribbeck en 2000 y Rudi Völler en 2004.

No obstante, el caso reciente más similar fue la España de 2014. Eliminada en la fase de grupos defendiendo el título, la selección continuó dos años más en manos de Vicente del Bosque. Pero la Eurocopa 2016 terminó por dar la razón a los que veían ese ciclo agotado desde hacía tiempo. "Juntos. Hagamos historia", se leía hoy en el autobús de Alemania camino al aeropuerto de Moscú. La Mannschaft ya no podrá escribir otra página de oro y entra ahora en terreno de dudas y preguntas.

La principal de ellas es saber si será Löw el técnico que se siente el 6 de septiembre en el banquillo del Allianz Arena para el Alemania-Francia de la nueva Liga de Naciones de la UEFA.