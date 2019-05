Alejandro Bortolussi seguía celebrando el pase del Covirán Granada para los play off de ascenso a la Liga ACB tras la victoria frente al Palencia por 73-60 cuando entre risas y abrazos ya tenía claro que "todo lo que viene a partir de ahora es un premio". Porque, según manifestó entonces, todo lo que venga ahora una vez concluida la temporada regular en la LEB Oro "hay que disfrutarlo".

El encuentro del pasado viernes fue muy especial para toda la familia rojinegra, sobre todo para el cuerpo técnico y los jugadores del Covirán. El club nazarí, que está empeñado en hacer historia desde que cogió el testigo del CB Granada, quiere ir a por todas en los play off por el ascenso a la Liga ACB. El primer paso, pasado mañana en Mallorca ante el Palma (21:30 horas), en el que será el primer encuentro de una eliminatoria al mejor de cinco partidos. El segundo será el domingo (17:00).

De cara a los enfrentamientos ante el conjunto insular, Bortolussi se muestra realista, pues no olvida que el primer objetivo del Covirán cuando debutó en la competición era la permanencia en la LEB Oro:"Donde estamos ya es un logro y ya no hay tanta presión". No obstante, el ala-pívot añade que "uno siempre es autoexigente".

"Vamos a ir a por todas y creo que seremos un rival muy duro de roer para los demás equipos"

Espíritu ganador

"Vamos a ir a ganar". Éste el mensaje que Bortolussi quiere transmitir a todo el entorno del club granadino. Al hilo, afirma de forma contundente que "no nos hemos metido en los play off por el ascenso para relajarnos".

El jugador argentino echa la mirada hacia atrás para analizar la gran temporada que ha realizado el Covirán y considera que "la clave ha sido la unión que hay en el seno de un equipo en el que todo el mundo aporta". Para Bortolussi, esta virtud será "también una ventaja en los play off".

Bortolussi también tuvo palabras de reconocimiento para los seguidores del conjunto rojinegro: "La verdad que la afición ha sido espectacular durante todo lo que hemos vivido a lo largo de esta temporada y todos en el equipo estamos muy agradecidos". Al respecto, destacó que el ambiente que hubo en el Palacio de Deportes el pasado viernes fue una de las claves en el triunfo ante el Palencia.

El ala-pívot ya tiene la mente puesta en los encuentros ante el Palma: "Son muchos partidos en muy poco tiempo y yo creo que el que cometa menos errores y esté más concentrado es el que tiene más posibilidades de ganar".