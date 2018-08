Bueno está "contenta" con su actuación

Se cumplió la lógica y Laura Bueno se quedó en las semifinales de la prueba de 400 metros lisos en los Campeonatos de Europa de atletismo. La granadina había brillado en la ronda prevía batiendo su marca personal, pero el paso a la final estaba carísimo.

Bueno disputó la tercera y última semifinal por la calle 2, con el séptimo mejor tiempo de las ocho participantes. Fue séptima durante gran parte de la prueba pero al final entró octava. Llegar a la final era casi imposible, ya que tenía que mejorar en más de medio segundo la plusmarca que había firmado el día anterior (52:14). Se tuvo que conformar con 52:46, acusando el cansancio.

"No esperaba pasar a la final. Mi objetivo era pasar a semifinales e intentar bajar la marca, y lo logré por poco. Estoy muy contenta de llegar donde he llegado", dijo Bueno tras la prueba ante las cámaras de Teledeporte.

La atleta granadina reconoció que "hay que que ser ambiciosos y había hablado para intentar bajar de 52 segundos, que es algo que se está haciendo de rogar".

"Me voy contenta. Ahora me queda el relevo y voy a darlo todo. Posiblemente me haya pasado un poco de factura la carrera del día anterior, pero hemos venido a luchar y a dejar el pabellón bien alto. Toca recuperar y hacer los relevos lo mejor posible", añadió.

A la espera de los marchadores del sábado (Alberto Amezcua y María Pérez) este viernes habrá tres granadinos en las previas de relevos: la citada Bueno, Dani Rodríguez y Arián Téllez.