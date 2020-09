El CD Huétor Vega TM incorpora al experimentado Wei Dong Shi

Incorporación importante la que ha anunciado el CD Huétor Vega TM. Se trata de Wei Dong Shi, jugador oriental que se une de cara a la temporada 20/21 en Superdivisión.

El nuevo fichaje nació en China, pero lleva en España 20 años. Sus inicios fueron en el Club San Sebastián de los Reyes, donde estuvo 14 años. En la temporada 2013/2014, fichó por el CajaSur Priego. Las dos campañas siguientes compitió en UCAM Cartagena y otras dos jugó en ADTM Leganés.

En su último club, el Atlético San Sebastián, consiguió un 100% de victorias en los 22 encuentros que disputó en el curso 19/20.

El nuevo jugador azulón estará acompañado por el renovado José Manuel Ruiz y el fichaje Paquito Ruiz.

Wei Dong Shi, ya ha tenido sus primeras palabras como jugador del equipo hueteño: “La amistad que me une con Rafa Taboada, hizo que me decidiera a venir al CD Huétor Vega TM. Él me habló del club y me dijo que es como una familia. Espero poder ayudar a subir el nivel del equipo, y que logremos mantener la categoría en Superdivisión”.