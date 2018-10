El CF Motril tiene compañero en el liderato

Complicada jornada para cinco de los seis equipos granadinos del Grupo IX de Tercera División, ya que sólo el Loja pudo sumar los tres puntos al ganar por la mínima al Torredonjimeno en casa. Todos se acordaron de la la jornada 'extra' disputada entre el jueves y el viernes pasado. El CF Motril cedió el liderato en favor de El Palo, aunque los costeros están empatados a 20 puntos en lo más alto de la clasificación con los malagueños. Por su parte, el Guadix mantiene su imbatibilidad, aunque no pudo alcanzar la primera plaza al no ser capaz de pasar del empate en el municipal accitano frente al Vélez. En uno de los mejores encuentros de la jornada, el Huétor Tájar cayó en el Nuevo La Victoria de Jaén por la mínima, después de que los de Rafa Morales se adelantaran en el marcador. La goleada de la jornada la encajó el Atarfe lejos de casa, al caer con claridad en Linarejos frente a un equipo jienense que ya acecha la zona de play off. Otra derrota fue la sufrida por el Huétor Vega en casa ante el Palo en un encuentro marcado por la expulsión del centrocampista Cambil.

El Motril no pudo pasar del empate (0-0) en el complicado campo del Alhaurín de la Torre, manteniendo su buena racha sin conocer la derrota. Los de José Manuel García evidenciaron el cansancio, después de, como todos los equipos, afrontar tres jornadas en siete días y dos de ellas con apenas 72 horas de diferencia. Con este resultado, los de la Costa Tropical ceden el liderato a El Palo, aunque ambos conjuntos están empatados a puntos. Pese a estar con un jugador más desde el minuto 57, los blanquiazules no encontraron el camino de la portería malagueña, teniéndose que conformar con un punto.

El Guadix mantiene su imbatibilidad, pero con su empate no logra llegar a la primera plaza

El Guadix sigue en zona de promoción por el ascenso tras salvar un punto en su campo ante un Vélez que llegó a mandar por 0-2 a falta de once minutos. Pero los de Gabri Padial tiraron de casta y pudieron igualar la contienda. Adri Pérez no falló desde el punto de penalti y Pedro Amate empató la contienda en el último minuto (2-2). Los accitanos salvaron los muebles y su imbatibilidad, que ya va por nueve jornadas. En la décima, la próxima semana, tratarán de seguir sumando de tres en tres para intentar dar caza a la primera plaza, algo que ayer se les resistió.

El Huétor Tájar estuvo cerca de dar la sorpresa frente al Real Jaén. En el reencuentro de Germán Crespo con los que fueron sus jugadores las últimas temporadas, los del poniente se pusieron por delante (61') desde los once metros con un tanto de Gadea. Espinosa y Juanca, éste último a falta de ocho minutos para el pitido final, le dieron la vuelta al partido, dejando a los jienenses en zona de privilegio en la clasificación. Los de Rafa Morales siguen luchando desde la zona media.

La expulsión de Cambil marcó la derrota del Huétor Vega en casa, una más. Los jóvenes asociados con el Granada CF le dieron el liderato a El Palo, gracias al tanto de Lulu mediada la segunda mitad, pocos minutos después de que los verdes se quedaran con uno menos sobre el césped.

El Linares barrió al Atarfe en su casa. Javi Bolo firmó un triplete en menos de 70 minutos, dejando a los verdiblancos sin opciones. Los atarfeños siguen con seis puntos en la tabla y necesitan reaccionar para no verse descolgados tan pronto en la clasificación.

La única victoria de la jornada llegó a última hora. El Loja venció por la mínima al Torrendonjimeno, gracias a un único tanto de Chico (57'). Los de Diego Delgado aún están a seis puntos de los puestos de play off, pero mejoran sus prestaciones cuando aún no se ha alcanzado el primer tercio de competición. Las próximas jornadas deben marcar el objetivo lojeño.