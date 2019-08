Cañas y Espona, clasificados para el Máster del International Padel Experience

Los jugadores de pádel granadinos Jerónimo Cañas y Eduardo Espona disputarán el Máster del International Padel Experience, circuito para veteranos que actualmente disputan. La competición celebra pruebas en cuatro continentes y cuenta con veinte países participantes. La estelar pareja local disputará el Máster por cuarta vez en su trayectoria, lo que supone un récord ya que nunca antes lo había logrado ningún otro dúo, gracias a su reciente victoria en el Open de Praga.

La cita, cuya sede aún no se conoce, se celebrará tras el último open de la temporada, que se jugará en Lisboa en el mes de noviembre. El triunfo cosechado en la capital checa no fue precisamente pan comido para los granadinos, pues sus rivales en la final fueron dos ex tenistas profesionales como Libor Sabala y Patrik Riki, integrantes de la selección checa de pádel.

Obligados a remontar

Espona y Cañas se vieron obligados a remontar el encuentro tras caer 6-3 en el primer set ante una pareja checa que mostró gran acierto en la primera manga. El segundo set fue el más igualado de los disputados. La pareja granadina salvó la delicada situación con un ajustado 7-5 que les dio moral para el tercer y definitivo set.

El rebufo logrado en la segunda manga dio confianza a los jugadores, que se adjudicaron los puntos decisivos en cada juego hasta finiquitar el encuentro con un contundente 6-3 engañoso, pues la diferencia en la pista no fue tan grande.

El camino hasta la gran final tampoco fue sencillo. En cuartos de final, Cañas y Espona vencieron a una gran pareja formada por el joven jugador valenciano Radim Lázaro y el argentino Miguel Innella. En semifinales vencieron con autoridad a los portugueses Hugo Reis y Luis Brassao.

Próxima parada: Polonia

La próxima cita del tándem granadino será en Polonia. La pareja viajará a Varsovia la primera semana de septiembre para disputar el Open de Polonia, prueba del circuito de la Federación Internacional de Pádel. Si el dúo vuelve a llevarse el gato al agua conseguirá su séptimo título internacional como pareja.La preparación no podrá ser excesivamente fuerte para la cita en Polonia. La pareja terminará de prepararse en el país del este de Europa, pues hasta el día 13 no empezará a competir.