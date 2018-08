Carballés es duda por lesión

El destino le ha echado un mal de ojo al tenista Roberto Caballés. Se había quedado el granadino en varias ocasiones a punto de ganar por primera vez un partido en un torneo de Grand Slam, especialmente en París, y tuvo la mala fortuna de lesionarse en el último punto del encuentro que le dio el pase, por fin, a un choque de segunda ronda en un 'grande'. Ocurrió a última hora de la noche del lunes en España, que fue cuando superó al estadounidense Mitchell Krueger en cuatro set por 3-6, 6-2, 6-4 y 7-6 (3) en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Carballés llegó muy apurado a la red para remachar el punto que le daba el ansiado triunfo, tanto que cayó tras doblarse el tobillo a la vez que veía entrar la pelota. No pudo casi ni celebrar uno de los máyores éxitos de su carrera. La gran duda es si se recuperará a tiempo de poder disputar este miércoles el encuentro de segunda ronda, donde le espera el croata Borna Coric, todo un Top 20 en la lista de la ATP.

Parece que no es nada de hueso pero lo tengo un poco inflamado. A ver si puedo estar"

El andaluz explicó a los periodistas desplazados a Nueva York ayer que llegó forzado a esa última pelota y que, al apoyar tras conectar con la bola, sintió un crujido en su tobillo.

"He ido al doctor, parece que no es nada de hueso. Lo tengo un poco inflamado", dijo el tenista granadino. "A ver si puedo estar para el miércoles", añadió, en referencia a la fecha en la que deberá enfrentarse a Coric en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Carballés sufrió, además, problemas estomacales durante buena parte del encuentro, que se prolongó durante más de tres horas y que se disputó bajo un intenso calor.

"Desde el tercer set me ha dado un problema de estómago, he vomitado dos veces en el tercero y a partir de ahí me he encontrado muy mal", explicó.

Según dijo, en ciertos momentos llegó a sentirse mareado y con dificultades para respirar, que hicieron que cada punto largo se le hiciese "eterno".

El número 97 del mundo atribuyó las dificultades al calor y especialmente a los nervios de un encuentro que veía como una "buena oportunidad" para ganar su primer partido en un Grand Slam, algo que al final logró.

"Lo he celebrado un segundo, cuando he visto que la pelota entraba y he sentido el 'crack'", bromeó el español sobre ese hito. "A partir de ahora pensaré en jugar un poquito más relajado y a disfrutar y seguir mejorando", añadió Carballés.