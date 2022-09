El granadino Carlos Rodríguez, “contento” tras una Vuelta “increíble”

El ciclista granadino Carlos Rodríguez se mostró "agradecido de corazón" a sus compañeros y a su equipo, el Ineos, por la ayuda que recibió en los últimos días para poder terminar la Vuelta a España después de una dura caída el jueves que le hizo perder posiciones en las últimas jornadas.

"Estoy en buenas manos", dijo el corredor sexitano, quien recordó que tiene "un año de contrato" más con el Ineos al hablar de su futuro.

"He pasado malos momentos y estoy contento de haber podido terminar. Tengo que dar las gracias a los compañeros, al equipo y a los aficionados por el apoyo recibido, que ha sido increíble. Lo agradezco de corazón, me han estado cuidado mucho porque si no, ni termino", comentó”.

“A pesar de la caída y de la séptima plaza final tras pelear durante gran parte de la Vuelta por el podio, se mostró "contento" por lo que ha hecho en una carrera en la que "el resultado era secundario".

"Lo importante era aprender de cara al futuro. Y estar como he estado hasta hace unos días lo hubiese firmado", dijo valorando su carrera y la de Juan Ayuso, los dos jóvenes españoles que ha confirmado esta Vuelta, y también la de Enric Mas, segundo "después de lo que le pasó en el Tour".

"Estamos luchando siempre y nos dejamos la piel", destacó.

Y es que Carlos Rodríguez ha sido una de las grandes alegrías de esa Vuelta 2022, ya que ha terminado entre los diez primeros clasificados de la general de la carrera.

Ha acabado séptimo a base de sufrimiento, de capacidad para superar el daño que le produjo una caída a cuatro días del final que le dejó maltrecho.

Esa caída echó casi por tierra todo el brillo que mostró durante la carrera, en la que estuvo casi siempre entre los mejores y tuvo un día especialmente destacado en la contrarreloj de Alicante, quizás el día más importante de las tres semanas de carrera.

Marcado por la caída

En los 30,9 kilómetros llanos de la crono a Carlos solo le superaron Remco Evenepoel, Primoz Roglic y Enric Mas, los claros candidatos al podio. Pero el de Almuñécar quedó cerca y se pudo ilusionar con el podio en el que ha acabado su compañero de generación, y amigo, Juan Ayuso.

No parecía lejos, pero la caída camino de El Piornal se lo impidió. A partir de ahí fue a menos. Primero perdió la cuarta plaza a manos de Miguel Ángel López y después, ya en el última etapa decisiva, muy dolorido en la sierra madrileña, la quinta y la sexta, que le arrebataron Joao Almeida y Thymen Arensman, este solo por un segundo.

Aunque esa pérdida de posiciones, obviamente indeseada, tampoco empaña la carrera de un chaval de 21 años que en esta Vuelta ha sido el líder del mejor equipo del mundo. Y que, junto a Ayuso, ha cargado con la mochila del futuro del ciclismo español.

Aunque para ello haya tenido que pasar del brillo de las dos primeras semanas y media al sufrimiento de los últimos cuatros días por una dura caída. A pesar de la cual ha terminado la carrera y ha sido Top10. Que no es poco para una carrera "en la que los resultados eran secundarios". Lo mejor en el futuro.