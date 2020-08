Carlos Rodríguez, mejor clasificado de la selección sub-23 en Plouay

El ciclista Carlos Rodríguez no ha podido conseguir medalla en los Campeonatos de Europa. El sexitano ha terminado en la decimocuarta posición en la carrera celebrada en Plouay, Francia. Él y el resto de sus compañeros no han logrado disputar las primeras posiciones de la prueba de fondo sub-23. Los pupilos de Ramón González Arrieta han peleado, pero el ritmo impuesto por la cabeza de carrera ha sido superior. El noruego Jonas Hvideberg ha sido el triunfador de una mañana que no ha sido sencilla para los competidores, pues las dos últimas vueltas al circuito han sido pasadas por agua.

Los integrantes de la selección noruega han sido los primeros en tomar el mando tras el pistoletazo de salida. Oier Lazkano ha conseguido colarse en los puestos cabeceros en las tres primeras vueltas al circuito francés, pero posteriormente ha rodado con el pelotón. Tras la cuarta pasada por línea de meta, han sido los ciclistas polacos quienes han amagado con un ataque. En el intervalo de la prueba el dominio ha continuado siendo noruego. En ese momento, Xabier Mikel Azparren era el mejor español situado.

Roger Adriá ha sido el último internacional en asomarse al grupo que lideraba la carrera, pues en la séptima vuelta la diferencia existente era ya de dos minutos. En la octava vuelta se redujo la ventaja a un solo minuto, pero las medallas quedaban ya lejos para los españoles.

La lluvia ha aparecido para complicar las dos últimas vueltas al circuito. El agua ha emparejado mucho las cosas para la entrada definitiva a la meta, ya que la distancia entre el grupo cabecero y el pelotón ha llegado a quedarse en sólo diez segundos.

El final de la prueba ha proclamado como vencedor al noruego Jonas Hvideberg, que se ha subido al podio escoltado por Charmig y Repa. Carlos Rodríguez ha logrado apretar al final para convertirse en el mejor español de la carrera con un decimocuarto puesto. Su compañero Raúl García Pierna ha sido decimoséptimo.