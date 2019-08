Carlos Rodríguez, el mejor español en la contrarreloj júnior del Campeonato de Europa

El sexitano Carlos Rodríguez ha sido el mejor clasificado de la selección española en la prueba de la contrarreloj júnior del Campeonato de Europa de ciclismo en carretera que comenzó ayer y que concluirá el próximo domingo en la localidad holandesa de Alkmaar.

La primera jornada del Europeo estuvo marcada por un clima desapacible y un fuerte viento que endureció mucho la prueba de contrarreloj júnior.

Carlos Rodríguez finalizó en la decimoctava posición con un tiempo de 28 minutos y 23 segundos. El siguiente español fue el valenciano Juan Ayuso, que ocupó el vigésimo cuarto puesto, a 14 segundos del ciclista sexitano.

Problemas

Rodríguez, que empezó muy fuerte se vio perjudicado en el tramo final, una interminable recta muy expuesta al viento.

"He intentado mantener el ritmo que sabía que tenía durante toda la crono, pero en el tramo final, con el aire de cara, me encontré peor y he terminado que no podía ni ponerme de pie", manifestó el ciclista de Almuñécar, que a pesar de todo dijo estar "contento de haberlo dado todo a pesar de que el resultado no es el que esperaba".

La medalla de oro se la colgó el italiano Andrea Piccolo, que estuvo acompañado en el podio por dos ciclistas holandeses: Lars Boven y Enzo Leijnse.