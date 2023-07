Carlos Rodríguez: "No siento ninguna presión, sigo centrado en dar mi mejor versión"

El huracán Carlos Rodríguez no amaina. Este lunes ha servido como segunda jornada de descanso para los participantes en el Tour de Francia, y el sexitano, tras su flamante victoria en la pasada etapa, ha atendido a los medios de comunicación. Sobre su estado actual ha afirmado que "de momento" está "bien". Se nota el cansancio de la tralla que nos hemos metido estos días, pero bueno, espero poder recuperar en este día y coger fuerza para lo que queda. Estoy haciendo lo mejor que puedo".

El alcance nacional e internacional del éxito de Carlos no supone mucho para él, ya que ha afirmado que sólo se da cuenta "gracias a los medios de comunicación". "Yo me centro en lo mío y voy a intentar seguir haciéndolo lo mejor posible, centrado, sin irme por las nubes", ha afirmado.

Rivales y estrategia

"Lo que está claro de una competición como el Tour es que nunca se sabe quién puede ser un rival. Hasta ahora parecía que Hindley era inalcanzable en la tercera plaza, sin embargo ahora está quinto. Mañana puedo ser yo quien caiga al décimo puesto de la general. Nunca se sabe. Lo que sí sé es que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, de ofrecer mi mejor versión, y de pelear con quien sea que esté a mi lado", ha declarado Carlos sobre uno de sus rivales.

Aunque reconoce la superioridad actual de los dos mejores ciclistas de la carrera, el está enfocado en desarrollar su ciclismo y mejorar cada día. "Está claro que ahora mismo Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard están varios escalones por encima de mí. Yo voy a seguir trabajando para seguir mejorando y llegar hasta donde pueda", ha comentado sobre los dos líderes de la ronda. Dice que "día a día vas aprendiendo" y, cuando termine, con perspectiva, podrá ver "qué podría haber hecho mejor y aprender más desde fuera". "Vas sufriendo mucho, pero intentas pensar dónde estás, todo el público que te anima… Y yo, por lo menos, intento disfrutar de cada momento.", ha explicado Carlos.

Carlos no tiene problema en hablar sobre su estrategia. Si tiene buenas piernas, entrará a la ofensiva. "Lo de ayer fue un semi-ataque. En realidad, los que iban tirando de UAE tomaron la rotonda por el lado largo y yo la tomé por el corto. Me vi con unos metros de ventaja y ya seguí… pero, por supuesto, si tengo buenas piernas, atacaré. Siempre me gusta ser ofensivo aunque, hoy por hoy, con dos ciclistas tan fuertes respaldados por dos equipos tan fuertes es difícil hacer daño sin pegarse un tiro en el pie".

El corredor ha realizado un reconocimiento de la contrarreloj tras la Dauphiné, prueba bastante dura. "No sé si me va a ir bien o mal; espero que sea lo primero… Pero lo que está claro es que tengo que dar el máximo porque va a ser una etapa importante. La crono de mañana es distinta a la de Dauphiné; también llegaba con una forma distinta. Una etapa como esta le servirá para aprender a regular mejor la intensidad, pero solo las piernas podrán definir el ritmo de carrera". "En principio no cambiaré de bici para la subida final", desveló.

"No se sabe nunca qué etapa será mejor para mí. Sobre el papel, Courchevel puede ser la que mejor me vaya. El col de la Loze es una subida bastante larga y muy dura. Puede ser uno de los momentos claves de este Tour", finalizaba.El plan para este día de descanso es ver de nuevo la contrarreloj. Refrescar la memoria, activar un poco; estar listo para mañana. El descenso, una de las especialidades del sexitano, ha sido otros de los aspectos comentados: "Yo intento bajar lo más rápido que puedo dentro de mis límites. Pero intento tomármelo con calma y simplemente disfrutar de bajar. Es una habilidad que se puede trabajar". Su afición por las BMX y el motor desde pequeño sin duda ayudan en esta tarea, como ya se demostró en su primera victoria de etapa como profesional en su debut en el Tour.

La Vuelta

El granadino ha tenido tiempo de recordar la Vuelta 2022, explicando que las sensaciones de la tercera semana estuvieron marcadas por la caída: "No era yo mismo. El cuerpo estaba intentando recuperarse de las heridas y las sensaciones estaban distorsionadas". "Con suerte, esta tercera semana irá un poco mejor que aquella", recordaba Carlos sobre aquel accidente. "Hoy se puede ver que La Vuelta y el Tour son algo completamente diferente. La repercusión es mayor; la logística es más grande… pero sigue siendo una vuelta de tres semanas", ha comentado.

Futuro próximo y Alcaraz

Sobre uno de los temas más candentes, la próxima temporada y cual será el nuevo equipo del sexitano, una de las joyas del ciclismo actual, Carlos pasaba de puntillas desviando la atención hacia su representante, ya que el está centrado en lo deportivo: "Las preguntas sobre mi futuro es mejor hacérselas a mi representante que a mí".

Ha tenido tiempo hasta de comentar la histórica victoria de Carlos Alcaraz contra Djokovic en Wimbledon, aunque confesó que no tuvo tiempo de ver el partido. "La etapa terminó tarde, venir aquí al hotel, recuperar y demás… Muy contento de su victoria. Sin duda Carlos es ejemplo a seguir, pese a ser más joven que yo. Espero que le vengan muchas más", ha deseado.