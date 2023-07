Carlos Rodríguez salvó la "tormenta Vingegaard" entre los mejores

La jornada del miércoles del Tour ha vivido una "tormenta" provocada por Vingegaard en el Marie Blanque y logró entrar entre los mejores, lo que le coloca noveno en la general tras la primera jornada pirenaica a 1.56 minutos del nuevo líder, el australiano Jai Hindley.

“Las piernas han respondido en la parte final del Marie-Blanque y me he quedado cerca de seguir a Pogacar y Vingegaard, que van a otro nivel, pero tampoco he perdido mucho tiempo, que es lo importante. Creo que he hecho un buen trabajo", dijo el ciclista andaluz en meta.

Una de las conclusiones de la jornada es que Carlos Rodríguez ya es de pleno derecho, a sus 22 años, líder del Ineos. “Hay que ir día a día. He trabajado duro para hacerlo lo mejor posible, sin presión. He venido a aprender, es mi debut en el Tour y haga lo que haga estaré contento. Igual mañana no me encuentro bien y Tom Pidcock o Egan Bernal sí. Es importante que todos estemos delante para tener esa ventaja táctica frente al resto”, dijo.

El ciclista de Almuñecar explicó sus impresiones al verse rodeado en el ascenso a Marie Blanque de fenómenos como Vingegaard o Pogacar. “Una vez se estás delante hay que tratar de estar con ellos para distanciar a los demás. No me voy a cebar ni a tirar como un loco, pero hay que intentar sacar la mayor ventaja posible o perder el mínimo tiempo, explicó.

Rodríguez admitió la superioridad de Vingegaard y las dudas sobre Pogacar."Vingegaard ha demostrado que está muy fuerte y Tadej viene de una lesión, no sabemos si puede ir a más. Lo importante es que nosotros vayamos a lo nuestro”, concluyó Rodríguez.

Por su parte, Xavier Zandio, director del Ineos, mostró la alegría del equipo al comprobar la progresión de la gran esperanza del ciclismo español junto a Juan Ayuso. "Carlos va demostrando que su progresión es buena. Hay que tener en cuenta que es su primer Tour y estamos contentos. En la primera etapa el terreno no le iba bien, pero ahora lo esperábamos más. Hay situaciones que le pueden venir bien, y es un tío inteligente, fondista y puede irle bien", comentó el técnico del Ineos.