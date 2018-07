Cherchesov se plantea su futuro

Las autoridades futbolísticas del país quieren que continúe, pero el seleccionador de Rusia, Stanislav Cherchesov, pretende tomarse un tiempo para meditar tras la eliminación del equipo del Mundial. "No podemos decir aún si me quedo o no", dijo el técnico en la noche del sábado tras caer por penaltis ante Croacia en los cuartos de final en Sochi.

El seleccionador de 54 años, que llegó al puesto en 2016, llevó al equipo anfitrión del torneo más lejos de lo que nadie había esperado, por lo que se ganó el respeto de los hinchas y el reconocimiento de los dirigentes.

Sí anunciaron su retirada del combinado nacional el defensa Sergei Ignashevich y el centrocampista Alexander Samedov.

"Es difícil convencerse a sí mismo de que esto es todo", dijo Ignashevich, que a sus casi 39 años, no sólo anunció el adiós a la selección sino que puso punto final a su carrera.

"No podía imaginarme terminar mi carrera futbolística en un punto tan alto. Estoy feliz de haber sido parte de este equipo", añadió el ruso del CSKA de Moscú, que tiene intención ahora de ser entrenador.

Por su parte, Samedov, de 33 años y jugador del Spartak, decidió finalizar su tiempo en la selección. "Es tiempo de irse", dijo.

Los componentes de la selección rusa fue elogiada como héroes en la prensa nacional tras el inesperado buen rendimiento del equipo en el Mundial, en el que fueron eliminados por penaltis ante Croacia en cuartos de final. Son "campeones de nuestros corazones", escribió el diario Sport Express tras el partido del sábado en Sochi, que terminó con empate 2-2.

Hace un mes, todos los hinchas se habrían reído ante la mención de que su selección pudiera llegar a cuartos de final en el torneo admitió el periódico.

"Es una pena, pero gracias", añadió el diario Komsomolskaya Pravda. "Esta historia no es sobre fútbol. Es sobre cómo 23 hombres, entrenadores y otro personal se convirtieron en un equipo y se quitaron el estigma de ser perdedores", añadió.

El diario Moskovsky Komsomolets" expresó sentimientos parecidos al escribir: "Nuestro equipo nacional ha perdido, pero podemos estar orgullosos de él".

"El cuento de hadas de la selección rusa ha terminado, pero no antes de llegar a los cuartos de final del torneo del que es anfitrión", agregó.

Fue la primera vez que Rusia alcanzaba los cuartos de final de un Mundial tras la era soviética, y encima lo hicieron en casa.