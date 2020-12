Christian Díaz, jugador del Covirán Granada: “En el vestuario somos una piña y tenemos mucho margen de mejora”

El próximo domingo ante Almansa podría regresar a las canchas Christian Díaz, una de las piezas clave en el esquema de Pablo Pin que parece haber dejado atrás su lesión, la segunda de la temporada aunque no estará al 100%. El canario, que sufrió una lesión muscular de grado 2 en el recto anterior de su pierna derecha, podrá estar disponible ante los castellano-manchegos para alegría suya y de Pablo Pin.

Díaz reconoce llevar tiempo “con buenas sensaciones”. Ha trabajado mucho con el preparador físico y el fisioterapeuta del club en la piscina y el gimnasio para fortalecer la zona afectada pero “ya parece que esta semana, por fin, empezaré con mis compañeros. He de hacerme una ecografía pero tengo buenas sensaciones y no tengo ninguna molestia”. Pese a que “los primeros días en la piscina sí que me molestaba el cuádriceps, a día de hoy todo ha desaparecido”. Una buena noticia para un jugador comprometido que está cuajando una buena temporada.

Mala suerte

Y eso que la mala suerte se ha cebado con el ex del Leche Río Breogán. “Llevo cinco meses en Granada y nunca he tenido ni una lesión grave y este año me ha tocado todo. Primero el tobillo y luego esta lesión.” Pese a todo bromea y señala que “no sé si es que me hago mayor y empiezan los dolores pero es verdad que me ha venido todo junto. Espero que a partir de ahora me respeten las lesiones porque tengo muchas ganas de empezar a jugar de nuevo”.

El no estar acostumbrado a estar lesionado hace que el base de Las Palmas sufra mucho cuando no juega. “Si lo paso mal estando en el banquillo en la grada aún más” apunta, aunque destaca que en los partidos que no ha podido estar en la cancha “he visto al equipo muy bien. En los entrenamientos uno o dos jugadores menos se notan muchísimo pero luego en los partidos, como ante Huesca o Castellón, vi a mis compañeros con mucha confianza, con jugadores dando un paso adelante que era lo que tenían que hacer sacando un partido tan complicado como el de Huesca que tiene mucho mérito”. Por ello, se muestra “muy orgulloso de ellos”, tanto en el duelo de la pasada jornada como ante Castellón, “donde hicieron un esfuerzo increíble y les dije que esa derrota nos iba a hacer grandes”.

Respecto a la primera vuelta, la cataloga como “muy positiva”. Al hilo, manifiesta que “todos hubiéramos firmado estar como estamos. Ha sido muy positiva porque somos una plantilla corta y prácticamente nueva. Adaptarnos a un sistema de juego nuevo iba a provocar que fuésemos de menos a más pero aún tenemos mucho margen de mejora. Somos muy competitivos y tenemos talento pero lo más importante es que confiamos en el que tenemos al lado”. Sin embargo, lo que más valora es que “somos una piña y eso irá dando resultados”.

El público

Pero si hay algo que echa en falta el playmaker del Covirán es “el público”. “Estamos viendo que en otros pabellones se permite la entrada de público y eso, quieras o no, se nota”, declara. Y es que para Díaz “es una pena que no esté el Palacio de Deportes a reventar como recuerdo cuando vine con Lugo pero ese pequeño apoyo, si llega, nos puede dar un plus para sacar citas importantes”.

Por lo que se refiere a su vida más allá de las pistas, no duda en resaltar “el buen rollo que existe en el club y alrededor del mismo. Hay mucha tranquilidad y cercanía en el club, uno se siente arropado y querido. En el vestuario todos nos llevamos genial pero también con el cuerpo técnico, los directivos...Eso habla muy bien de la entidad”. Por lo que se refiere a la ciudad le “gusta pero no podemos salir ni exponernos mucho porque como algún jugador dé positivo por Covid-19 estamos jodidos pero Granada me encanta. Todo eran referencias positivas y lo he confirmado”.