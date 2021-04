Christian Díaz: “Estoy con mucha confianza y esto se nota en la pista”

Dicen que Christian Díaz forma con Lluís Costa forma la mejor pareja de bases de la LEB Oro. Y es verdad. Al canario, que prefiere hablar de triada pues también incluye a Germán Martínez, llegó el pasado verano, le ha costado arrancar, lastrado por las lesiones y por el Covid-19, pero desde que comenzó la segunda fase de la competición liguera ha demostrado que es uno de los jugadores del Covirán Granada que está más en forma.

Tiene la lección bien aprendida en eso de ir paso a paso, pero no descarta nada de cara a lo que puede hacer el conjunto rojinegro en el tramo final de la temporada.

-¿Qué balance hace de la primera vuelta en el Grupo de Clasificación?

Muy positivo. Tuvimos un momento crítico justo antes de empezar esta fase pues no sabíamos si el Lleida se metía o no porque no era lo mismo empezar con cinco victorias y tres derrotas que al revés. Al final todo salió bien y pasamos como segundos de grupo. Empezar con cinco triunfos en esta segunda fase en la que hay tan pocos partidos es muy importante.

-¿Cree que el segundo puesto que ocupa el equipo es justo?

No tengo ninguna duda. Hemos enseñado a todos de lo que somos capaces. Para nosotros ha sido bueno que desde principios de la temporada no se haya hablado mucho del Granada como un posible equipo a estar arriba, lo que ha hecho que hayamos jugado sin presión. Este segundo puesto en solitario es algo que merecemos, pero hay que seguir peleando mucho para mantenerlo.

-Dice que hasta ahora los rivales no se habían fijado mucho en el Covirán, pero ya saben que es un equipo a tener en cuenta.

La verdad es que sí. Hemos enseñado la patita. Estamos haciendo un buen baloncesto y estamos bien atrás. Hemos hablado durante la temporada de mejorar el rebote de cara a otros aspectos de nuestro juego. Estamos tranquilos, orgullosos y contentos en la plantilla. Hay buen ambiente y esto se nota en el trabajo diario y se refleja en los partidos.

-Se ha trabajado mucho para mejorar el rebote.

Sí. Es algo en lo que Pablo Pin nos hace hincapié todos los días. De cara a esta segunda fase es muy importante porque nos medimos a equipos con un gran nivel físico. Ante Coruña y Oviedo hemos estado bien en este aspecto, pudimos evitar que corrieran y marcamos nosotros más el ritmo.

-En estos cinco partidos de la segunda fase, ¿qué es lo que más le ha gustado del equipo?

Creo que poder imponer nuestro ritmo. Hemos jugado ante equipos como Breogán y Palencia, que les gusta un juego más pausado, y otros como Oviedo, al que le gusta jugar con más ritmo, y considero que estos partidos durante muchos momentos pudimos imponer el nuestro, lo que es importantísimo para no caer en lo que el rival quiere jugar.

-Con el Covirán casi seguro en los play off, ¿el objetivo ahora es acabar entre los cuatro primeros?

La verdad es no hablamos nada de esto, aunque se piense. Seguimos con la consigna de ir partido a partido y ahora estamos concentrados en el próximo partido. Creo que si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora conseguiremos ese factor cancha que de cara al inicio del play off es súper importante. Hay que seguir con esta mentalidad, este ritmo y esta tranquilidad para, cuando llegue el momento, ver en qué puesto estamos y si tenemos el factor cancha. Entonces nos diremos que ahora empieza lo bonito.

-El parón que hubo tras la Navidad y las lesiones parecen que ya son agua pasada y que el equipo ha cogido velocidad de crucero.

Sí, sí. Se nota. Tuvimos parones y lesiones. Además, a principio de temporada éramos una plantilla casi totalmente nueva y fue necesario también un tiempo de adaptación entre jugadores que no nos conocíamos a una nueva planificación y a un nuevo entrenador. Cuesta mucho llegar al cien por cien como equipo y creo que ahora estamos ya muy cerca de conseguirlo. Nuestro nivel de juego no es el mismo que el que mostramos a principio de temporada. Es un lujo tener una plantilla con mucho talento en todas las posiciones y esto hace que a día de hoy estemos como estamos.

-El buen momento del Covirán coincide con el buen momento de Christian Díaz.

En la primera fase se me juntaron muchas cosas, como problemas físicos y cogí el Covid, por lo que tuve que estar encerrado diez días en casa, algo que me afectó física y mentalmente, pues me lastró mucho ver que el equipo iba para adelante y yo me quedaba atrás. Fue difícil para mí, aunque sabía que todo eso iba a ser agua pasada en algún momento y que tenía que ser yo el que tenía que dar un paso adelante. Ahora estoy con muchísima confianza y esto se nota en la pista.

-¿Cuándo se percata que su mejor versión está de vuelta?

No sabría decir un momento exacto. Yo notaba durante las semanas, en lo que no ven ni aficionados ni periodistas, que es el trabajo del día a día y veía que tenía mejores sensaciones. Luego, todo esto comenzó a plasmarse en los partidos.

-¿Qué se puede esperar de su juego a partir de ahora?

Espero que cosas buenas y positivas. Pienso que el Christian que se está viendo ahora es diferente al de la primera fase y espero seguir así. Eso sí, lo más importante es el colectivo. Yo nunca me centro en una actuación individual. En el partido contra Valladolid todo el mundo decía que había hecho un partidazo, pero si hubiéramos perdido hubiera sido un desastre y me hubiera ido súper rayado a casa. Creo que lo que se puede esperar de mí ahora es lo que se ha visto en los cinco últimos encuentros.

-En el último partido, ante el Oviedo, cuando saltó a la pista lo hizo enchufado, pero en el tercer cuarto pierde un par de balones, le envían al banquillo y no vuelve a jugar.

Es difícil, porque egoístamente uno quiere jugar. Pero al final son decisiones técnicas y contra eso no hay nada que decir, sólo respetar. Además, Germán estuvo magnífico, anotó puntos importantes y se hizo notar en defensa y en toda la pista. Quizá por esto el entrenador no vio necesario que volviera a jugar. Yo al final me fui contento porque habíamos ganado.

-Forma parte de un trío de bases que es una garantía en la LEB Oro.

La evolución de Germán es obvia, más aún viniendo de la LEB Plata. Luego estamos dos bases con experiencia en esta liga, con mucho baloncesto encima. De cara a este equipo, tener tres bases nacionales es importante porque conocemos bien el baloncesto de aquí.

-Dígame la característica que más aprecia de Lluís Costa y de Germán Martínez.

De Germán hay que destacar el trabajo diario, el que no se ve, y de Lluís el carácter que tiene.

-¿Y la de Christian Díaz?

El revulsivo, lo que siempre me han dicho, que paso de cero a cien en nada... Y también de cien a cero (se ríe), así que tanto para lo bueno como para lo malo.