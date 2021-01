Se le nota que no juega un partido desde el 6 de diciembre del pasado año. Christian Díaz no ve el momento en el que, como dice, vuelva a sentirse "jugador de baloncesto". El base canario del Covirán Granada ha unido sus contratiempos a los del club y el resultado no es otro que lleva más de un mes y medio competir.

El pequeño calvario del jugador comenzó en la pista del Alicante, cuando sufrió una lesión muscular en su pierna derecha que le hizo perder el final de la primera vuelta y el primer partido de la segunda, ante el Huesca.

Una vez recuperado de la lesión, cuando comenzó a trabajar para ponerse a punto, Christian Díaz recibió a comienzos de la pasada semana la noticia de su positivo en Covid-19 que le hizo estar confinado en su domicilio durante diez días.

Contratiempos

"Estaba cogiendo ritmo y confianza cuando llegó lo del coronavirus, que me ha tenido apesadumbrado en casa, pero ya ha quedado todo atrás y toca mirar hacia adelante", señala el base rojinegro, que asegura estar "contentísimo" por volver a ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros.

Con lo que no contaba Christian Díaz es con los sucesivos aplazamientos de los encuentros que debía jugar el Covirán, que va a acumular hasta cuatro. De hecho, ya tenía el cuerpo para volver a jugar mañana ante el Almansa, pero el coronavirus hizo acto de presencia en el conjunto manchego.

"Espero que 2021 me respete un poco más"

"Las ganas que tengo de jugar no son ni normales" decía el base canario poco antes de conocer que la Federación Española de Baloncesto (FEB) también ha aplazado el partido de la semana que viene ante el Real Canoe.

Buenas sensaciones

Díaz, que se incorporó al Covirán el pasado verano, manifiesta que ve al equipo "muy bien" a pesar de que "se nos escapó un par de partidos en los a pesar de que no hicimos nuestro mejor baloncesto tuvimos opciones de ganar". Respecto a lo que espera de la segunda vuelta subraya que "nuestro grupo está muy competido, lo que se nota porque los de arriba están perdiendo con los de abajo".

En el aspecto individual, el base canario se muestra exigente consigo mismo: "Puedo dar más de lo que he dado". Al respecto, añade que "este año me he centrado más en el juego colectivo, en hacer jugar al equipo", y elogia a su compañero de posición Lluís Costa, al que dice complementar en la pista: "Está tomando las riendas ofensivas, presenta unos buenos porcentajes y se nota que está con confianza".

"He tenido mala suerte con la lesión y el positivo. Hasta esta temporada no me había lesionado y parece que este año me está tocando todo, así que espero que 2021 me respete un poco más", concluye el jugador del Covirán.