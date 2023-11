Chus Mateo: "Tenemos que hacer un buen partido defensivo para ganar en Granada"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, declaró este sábado que el Covirán Granada, pese a llevar solo una victoria en siete jornadas, está siendo "un equipo difícil" y subrayó la importancia de hacer "un buen partido defensivo" para lograr el triunfo en la cancha rival.

El Real Madrid afronta esta octava jornada en lo alto de la clasificación con siete victorias y ninguna derrota, todo lo contrario que su rival, el Covirán Granada, antepenúltimo de la tabla.

"Ellos llevan una victoria pero están siendo un equipo difícil de ganar. Sus derrotas han sido por pocos puntos e incluso alguna en la prórroga. En su campo, la gente está muy cerca de su equipo, anima mucho y cuentan con muchos puntos. Tenemos que hacer un buen partido defensivo para ganarles", dijo Chus Mateo, en conferencia de prensa.

El técnico del Real Madrid destacó que tener solo un partido esta última semana les ha venido "bien para recuperar fuerzas. Estos dos meses han sido muy exigentes y ahora lo importante es no perder el ritmo competitivo. La competición ha continuado para otros equipos pero nosotros hemos tenido que adaptarnos un poco a la suspensión del encuentro del Maccabi. Ahora, jugamos en un campo que siempre es difícil. Aunque no estén ocupando la parte alta de la clasificación, no es un rival fácil", señaló.

Por último, Chus Mateo habló sobre el galardón 'Memorial Antonio Díaz Miguel' que ha recibido esta semana por parte de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, que lo eligieron como el mejor entrenador de un equipo masculino de la pasada temporada.

"Es algo muy bonito que tus compañeros te elijan como el mejor entrenador de la pasada campaña pero no deja de ser un premio individual en un deporte colectivo. Obviamente, estoy muy orgulloso por ello. Además, que lleve el nombre de Antonio Díaz-Miguel, uno de los padres del baloncesto español, pues es mayor orgullo todavía, pero este premio es de los jugadores que son los que sacan los partidos adelante. Si hay que compartirlo con alguien es, sin duda, con mi cuerpo técnico. Es una anécdota bonita pero nosotros seguimos a lo nuestro", concluyó.