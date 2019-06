Los granadinos Javier Martín y Dani Rodríguez han formado parte del equipo español que ha participado en el Encuentro Internacional de Relevos 4x100 España-Portugal que para las categorías absoluta y sub 23 se ha disputado en Salamanca.

El motrileño Javier Martín (Surco Aventura) y Dani Rodríguez (Playas de Castellón), natural de Casanueva, formaron parte del equipo nacional absoluto A junto a Patrick Chinedu y Ángel David Rodríguez.

En la carrera principal de la reunión, el combinado nacional finalizó en la segunda posición, con un tiempo de 39.83. La prueba la gano la selección A de Portugal, que paró el cronómetro en la línea de meta en 39.73. La tercera plaza fue para el conjunto español sub 23 formado por Sergio López, Pol Retamal. Sergio Suárez y Aitor Same, que firmó un tiempo de 40.07. Cuarto fue el conjunto luso sub 23 (40.28) y acabó quinto el cuarteto de España sub 20 (41.40).

La Federación Española de Atletismo ha comenzado a trabajar los equipos de relevos de cara los próximo Juegos Olímpicos, que se disputarán en Tokio el año que viene, por lo que es significativa la presencia de los dos atletas granadinos, que están incluidos en los planes federativos para un futuro inmediato.

En la carrera femenina, el dominio español fue aplastante, ya que las tres primera plazas fueron para los equipos nacionales sub 20, sub 23 y absoluto. Los equipos lusos absoluto y sub 23 acabaron cuarto y quinto, respectivamente.