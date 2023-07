Las nuevas normas a las que se adaptará el Granada CF en su vuelta a Primera

Como todo en la vida, el fútbol también evoluciona. La IFAB, asociación internacional conformada por las cuatro asociaciones de fútbol del Reino Unido y la FIFA, han concretado un total de ocho nuevas reglas que entrarán en vigor a partir de la próxima temporada, incluida la Liga. El Granada CF será uno de los conjuntos afectados por esta nueva normativa, cuyas bases están destinadas a que el fútbol sea mas justo y efectivo, ya que el tiempo de juego real de los partidos es muy inferior a los noventa minutos que se disputan, algo que provoca una tendencia al aburrimiento durante el transcurso de muchos partidos.

Goles y fueras de juego

Antes, si en el momento en el que se producía un gol había un miembro del banquillo dentro de los terrenos de juego, este tenía que ser anulado. A partir de ahora, esto sólo sucederá si la persona en cuestión intercede directamente en la acción.

Otra de las nuevas normas está relacionada con los colegiados, ya que el árbitro asistente de reserva también podrá proporcionar información a los colegiados principales del partido, por lo que los 'trencillas' contarán con dos ojos más sobre el césped. Asimismo, si durante un partido se producen incidentes en uno de los banquillos pero el árbitro no es capaz de reconocer a los responsables, la culpa será para el entrenador y es el que será expulsado.

Además, si un jugador está en fuera de juego pero el contrario es el último en tocar el esférico, no habilitaría al primero salvo que se considere que el segundo tenía control total del balón y de su cuerpo. Es decir, un desvío involuntario de un contrario no habilitaría a un jugador en fuera de juego.

Penaltis y tiempo añadido

Si un jugador comete una falta o un penalti con el fin de evitar un gol, sólo sería expulsado si realmente no tenía ninguna opción de disputar el balón. Durante el lanzamiento de la pena máxima, el guardameta no podrá faltarle el respeto al oponente o intentar desestabilizarlo, algo que ya vemos que afecta a lanzadores menos experimentados. Por otro lado, las amonestaciones ya no se tendrán en cuenta para las tandas de penaltis.

Como ya se vio en la Copa del Mundo, el tiempo añadido al final de los partidos aumentó considerablemente ya que se interpretaron las celebraciones de los goles como pérdidas del tiempo. Esto seguirá siendo así para que haya más minutos de juego durante el choque.