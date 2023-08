Presentada en Granada la Copa de Andalucía entre Coviran y Unicaja de Málaga

En la mañana de hoy lunes día 21 de agosto, el patio del Ayuntamiento de Granada ha sido el escenario de la presentación de la vigesimosexta edición de la Copa de Andalucía ACB, que se celebrará el próximo sábado 26 de agosto en el Palacio Municipal de Deportes de Granada, y teniendo como protagonistas a los dos equipos andaluces de mayor categoría en la temporada 2023/2024, es decir Unicaja de Málaga y Covirán Granada, que competirán en la Liga ENDESA ACB en la presente campaña.

Las entradas para asistir al evento se encuentran a la venta a través de la web oficial de Fundación CB Granada en su página de venta de entradas venta.fundacioncbgranada.es, estando también disponibles a en las oficinas del club nazarí. El precio de las entradas oscila entre los 35 euros de la zona central y lateral del nivel 2 para adultos y los 10 euros del nivel 3 de los fondos para menores de edad.

Asistieron al acto, entre otras autoridades, María de Nova, directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía; Jorge Iglesias, concejal de deportes del Ayuntamiento de Granada; Antonio de Torres, vicepresidente de la FEB y presidente de la FAB; José Luis Pena, vicepresidente de la FAB; Germán Morales, delegado territorial en Granada de la FAB.

En representación de los clubes participantes estuvieron presentes sus presidentes: Óscar Fernández-Arenas, del Covirán Granada y Antonio Jesús López Nieto, del Unicaja de Málaga. Abrió el acto el presidente de la FAB, Antonio de Torres, que tras dar la bienvenida a los presentes, quiso expresar su agradecimiento a la Junta de Andalucía y al ayuntamiento granadino por ser los anfitriones de esta Copa de Andalucía, pero también y muy especialmente a los clubes participantes, por dar siempre todas las facilidades para la celebración de este evento, que no olvidemos es el de más alta categoría deportiva de los organizados por la FAB.

A continuación, tomó la palabra la directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía, María de Nova, que tras dar las gracias al ayuntamiento granadino, en la persona de su concejal Jorge Iglesias, por acoger este acto en tan bello lugar, quiso agradecer y dar la enhorabuena a la Federación Andaluza de Baloncesto por el trabajo que viene realizando y por la gran cantidad de eventos, nacionales e internacionales, que hace llegar a Andalucía, colaborando así muy activamente con la línea que sigue desde hace unos años la Junta de Andalucía de traer el mayor número posible de eventos deportivos a nuestra comunidad.

Y no quiso despedirse sin antes felicitar a los clubes participantes por el excelente trabajo que realizan, no solo a nivel de alto rendimiento, sino muy en particular a nivel de cantera, de baloncesto de formación. Óscar Fernández-Arenas, presidente del club Fundación CB Granada, expresó que para su club, el disputar esta competición es un suelo, porque significa que siguen en máxima competición nacional ACB, y aunque se lamentó de la ausencia del Real Betis, también hizo ver la importancia de tener en este evento nada menos que al actual campeón de la Copa del Rey, el Unicaja, que, según sus palabras ‘fué el equipo que mejor baloncesto realizó la temporada pasada’.

Por su parte, el presidente del club malagueño, Antonio Jesús López Nieto, expresó su deseo de que pronto este trofeo vuelva a ser triangular o cuadrangular, lo que significaría que más equipos andaluces compitiesen en la máxima categoría. Recalcó que ‘venimos a una ciudad hermana, a una ciudad del baloncesto, con el fin de disfrutar de una gran jornada y seguir colaborando en que el baloncesto andaluz continúe su progresión’.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para felicitar al club nazarí por la campaña realizada en la pasada temporada. Cerró el acto el concejal de deportes del ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, que expresó su satisfacción porque Granada se está convirtiendo en una ciudad privilegiada también en el ámbito deportivo. Se alegró que después del gran éxito del trofeo internacional recién celebrado en la capital granadina, llegue de inmediato un evento como este, todo un clásico ya en el verano deportivo de Andalucía, donde el baloncesto andaluz es el protagonista, y deseando que resulte un gran espectáculo en todos los aspectos.