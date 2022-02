Ocho apellidos coperos y uno vasco

Falta más de una hora para que empiece la segunda jornada de la Copa del Rey y la escena ocurre en las inmediaciones del Palacio.

Natalia y María del Mar andan algo perdidas buscando un lugar para tomar café. Las bufandas al cuello del Baskonia delatan su procedencia. Hablan alto y Salvador, que como buen granaíno se mete en to, irrumpe en su conversación para ayudar.

“Ahí enfrente está la ihla, na, a un paso”. Las chicas vitorianas lo han entendido sólo a medias. Por un momento han pensado que están en París, con una isla en mitad de la ciudad, o que Granada capital tiene salida al mar y hay cerca territorio habitado con una cafetería. Nada más lejos de la realidad. Se refiere a Casa Ysla, y hasta se ofrece a acompañarlas.

Cuando se presentan oficialmente con besos incluidos y un servidor ya ha encontrado cómo empezar esta contracrónica, se alejan cruzando las vías del metro. Igual la Copa ha servido como inicio de una secuela de ‘Siete apellidos vascos’.

Pero si el Baskonia no participa en la Copa, pensará algún avispado lector. Los vitorianos no están en Granada es cierto, pero sus seguidores sí. “Los aficionados vienen a ver la Copa, más allá de que se haya clasificado o no su equipo”, apuntaba esta semana un alto dirigente de la ACB.

Podía sonar a exageración, mas viendo decenas de vitorianos estos días en las calles de Granada se comprueba que es verdad. También se observan bufandas del Unicaja y banderas del Estudiantes, hasta alguna del Burgos o el Fuenlabrada se ha ondeado en las gradas del Palacio. Es la magia de la Copa, que disfruta estos días la ciudad.

Todos los partidos

De hecho, mal lo lleva el que vaya a ver sólo a su equipo. Porque, por ejemplo, si eres hincha del Joventut, los tuyos pierden el primer partido y qué pasa entonces con el abono que has pagado, y no precisamente barato, que te permite estar en los restantes seis choques.

Si hubiera que definir de alguna manera lo que se canta o cómo se comporta la afición en el Palacio la frase sería ‘todos contra los grandes’. Por eso todas las hinchadas y la mayoría de granadinos presentes animaron el jueves al Breogán ante el Real Madrid o al BAXI Manresa este viernes contra el Barça.

No levantaron la voz más de la cuenta los jugadores del Granada CF que estuvieron el jueves en la instalación viendo casi en primera fila el espectáculo del basket: Alberto Soro, Aarón, Luis Milla y Jorge Molina.

Este viernes, en la previa de la final del sábado ante el Villarreal, que además se juega a la poco futbolística hora de las dos de la tarde, se quedaron en casa.

El equipo amarillo, como es normal, no estuvo representado en la Copa porque no tiene equipo de baloncesto. Sí la familia Roig, dueños tanto del Villarreal como del Valencia Basket.

El rojillo fue el color del viernes en el Palacio. “Si pasamos a semifinales me rapo la cabeza”, indicaba un seguidor pimentonero a las puertas del Palacio.

Día de pasacalles

Él, a diferencia de Natalia, María del Mar y Salvador, aún no estimaba que fuese la hora del café, porque seguía cerveza en mano, más feliz que una perdiz.

La marea murciana inundó el Palacio con sus cánticos. Por el color no era fácil diferenciarlos de los seguidores del Manresa, que tomaron después el relevo en el choque ante el Barça. Es normal que las aficiones de los conjuntos menos poderosos y habituales en la Copa sean las más bulliciosas.

Más de una birra se verá seguramente este sábado por las calles del centro de Granada, donde desde las doce del mediodía se llevará a cabo el pasacalles de aficionados que se celebra en cada una de las ediciones del torneo.

Estarán representados los ocho equipos participantes y también muchos que no están en Granada. Porque sus hinchas sí han acudido a la ciudad, con la fiel y destacada charanga del Baskonia a la cabeza.

Es la magia de la Copa del Rey de baloncesto, mucho más que un torneo que se disfruta hasta el domingo en el Palacio y también fuera del recinto.