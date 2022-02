Granada y los granadinos dicen sí a la Copa

Hay ciudades en España que, sin saber muy bien el motivo, mantienen un especial idilio con un deporte específico. Le ocurre a Ciudad Real con el balonmano, a Valladolid con el rugby, a Teruel con el voleibol o a La Coruña con el fútbol.

Si hubiera que asociar a Granada con una sola modalidad deportiva, esta sería seguramente el baloncesto. Los que crecimos en el antiguo Pabellón José Antonio Murado de Albolote con el Oximesa y con recuerdos que permanecerán en nuestra memoria de por vida sabemos muy bien de los que escribimos.

Quizás ese binomio baloncesto-Granada que el paso de los años no ha hecho más que enraizar, estuviera el principal equipo de la ciudad en la máxima categoría o desaparecido por culpa de las deudas, fue lo que llevó a la ACB a elegir esta ciudad como la primera que acoge una Copa del Rey sin que su equipo más representativo esté en la máxima categoría y, por tanto, pueda participar.

Ante una circunstancia de esta índole la pregunta siempre está encima de la mesa, ¿responderá Granada?, ¿estarán los granadinos a la altura y acudirán al Palacio a presenciar en directo los partidos de Copa, aunque no juegue su equipo?

Un simple vistazo al ambiente vivido en la primera jornada de competición en la remozada instalación del Zaidín, un paseo por los pasillos del Palacio para oír, ver y sentir es suficiente para salir de dudas. Sí, Granada y los granadinos no le han fallado ni al baloncesto, ni a la ACB ni a la Copa.

No puede ser casualidad. Si hay un Eurobasket, Granada es sede; si se juega un Campeonato del Mundo, Granada es sede; si hay que buscar dónde tiene que jugar la selección española, se elige Granada por delante del resto de ciudades españolas; si la Copa se va a un lugar sin equipo ACB, se viene a Granada. No puede ser casualidad.

Hablan los granadinos

“Saqué el abono el primer día que se pusieron a la venta, y si no ando rápido me quedo sin pase. De hecho, mi idea era pillar los de 300 euros, pero en el tiempo que tardé en preguntarle a los colegas que quién se apuntaba, se agotaron. Al final tuve que tirar de los de 550 euros, que eran los únicos que quedaban”, explica Jorge.

“La verdad es que me sale cada partido a casi 80 euros, pero creo que merece la pena. Mira, si alargo la mano casi le puedo hacer un tapón a Llull, y en el otro partido le he hecho una falta de Pau Ribas que los árbitros no han pitado”, añade en tono jocoso este aficionado, que está sentado en la grada baja del Palacio tan cerca de la pista que si salta la valla y da dos pasos puede hasta coger un rebote.

Se ven niños y adultos con la camiseta del Covirán Granada y también un grupo de jóvenes que forman parte de la cantera del CB La Zubia. Eduardo es abonado del equipo de la capital “de los de toda la vida”, según deja claro y no duda a la hora de reconocer su sueño para la próxima edición de la Copa.

“Claro que puede estar en la siguiente el Covirán. Se están haciendo las cosas bien y veo opciones claras de ascenso esta campaña. Además, mira el Breogán, el año pasado estaba jugando aquí contra nosotros y ahora va a jugar contra el Real Madrid. Si el Covirán está en la próxima Copa voy a verlo donde haga falta”, admite este veterano aficionado.

Paula también es granadina. Estudiante y aficionada al baloncesto. No oculta que es del Real Madrid, pero cree que hubiera venido a presenciar en directo la Copa aún sin la presencia del equipo blanco.

“Es que es un espectáculo único. Mis padres (que están junto a ella) me hablaban de las dos anteriores que hubo aquí en el Palacio y yo también quería venir a ver una. Creo que los precios son un poco caros, pero en cuanto se anuncio que Granada era la sede tuve claro que tenía que estar aquí”, explica.

Y faltan tres días más

Su padre, Marcos, no es merengue. Es otro hombre de baloncesto granadino de los de toda la vida. “Hasta Loja íbamos en su época a ver partidos”, rememora. “La verdad es que es bonito porque es una competición especial y el ambiente que se vive es único”, añade.

Y eso que estamos sólo en el primer día de competición, que el Palacio no puede estar al cien por cien de aforo por culpa del coronavirus y que se nota que aún hay aficionados con abonos que aún no han pisado la instalación, bien por motivos laborales o porque son de equipos que no juegan hasta el viernes y no han llegado aún.

Es la Copa del Rey de baloncesto. En Granada y ante los granadinos, esa ciudad y esos amantes del deporte de la canasta que son una apuesta segura, que nunca fallan.