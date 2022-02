Independencia y peinetas en el Palacio

Mientras Rusia se termina de pensar si iniciar o no una guerra, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso buscan con sus asesores como atacar al otro con la que han empezado, aunque dicen que hacen las paces, y Gil Manzano sigue pitando penaltis y yendo al VAR para corregir lo mucho que no ha visto, los aficionados del Barça desplazados a Granada para la Copa del Rey afinan sus gargantas para pedir en el Palacio la independencia de Cataluña.

Hay muchas cosas en la vida tan curiosas como difíciles de entender. Una de ellas es cómo un conjunto que antes se llamaba Barcelona ahora se llama Barça. Habitualmente, cuando se le modifica el nombre a un equipo de baloncesto es para ponerle delante, o detrás, el del patrocinador.

Te puedes llamar Manuela Fundación, pero mantienes el RACA Granada; o Covirán, mas dejas el Granada. Pero eso de convertir el Barcelona en Barça… Cualquier día se inscribe el Joventut como ‘Penya’ o el Valladolid como Pucela.

Rocío acude al Palacio con una camiseta del Barcelona, perdón Barça, en la que aparece en la espalda el nombre de Gasol.

Va contándole a una amiga, medio en castellano, que el viernes hubo muchos espectadores del Palacio que les dedicaron peinetas cuando empezaron a gritar “Independencia, independencia” (lo hicieron en catalán, pero no lo sé reproducir).

Esta aficionada se queja a su amiga, que se ve que no estaba ese día en la grada, de la falta de libertad de expresión que mostraron los no catalanistas con ellos en la instalación.

“Ya lo verás luego cuando lo cantemos otra vez”, le dice. “Es que lo flipas, Rocío”, le responde la compañera. Y yo me dispongo a entrar en el Palacio pensando en lo poco catalanista que es un nombre como Rocío.

El que aquí escribe quiso entender que lo que se cantaba era “independence day” y no paraba de darle vueltas buscando la relación entre el cine y el baloncesto, hasta que llegaron las peinetas de muchos aficionados que estaban en el Palacio, que al final fueron recíprocas, y ya caí en lo de Puigdemont y esta gente.

Que viva España

Este sábado, a iniciativa murciana, se respondió a los cánticos coreando el "que viva España", que muy moderno no es que suene, pero tiene su gracia.

Por cierto, vaya partidazo del UCAM Murcia. Gane quien gane hoy la Copa, el equipo que más ha enamorado a Granada en el Palacio estos días es el murciano. Sin duda.

Es curioso lo de los idiomas. En la zona mixta del campeonato, como no seas políglota no te comes un pimiento.

Los jugadores que salen a atender a la prensa responden en valenciano, en catalán, en gallego, en italiano, en inglés… y de vez en cuando en castellano, que tampoco está de más tratándose de la Copa y estando en Granada.

Tercer día de competición superado y esto toca a su fin, para desgracia de los miles de aficionados que han llenado de color, música y espectáculo tanto el Palacio como las calles de la ciudad, con un multitudinario pasacalles este sábado.

Ganará el Barcelona, perdón el Barça, o el Real Madrid, como era de esperar. Pero los verdaderos vencedores serán el baloncesto y Granada. Viva la Copa, en singular.